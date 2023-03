Guidonia Montecelio, accoltellato in strada un uomo di 35 anni: caccia agli aggressori La vittima è un uomo di 35 anni. È stato accoltellato alla spalla mentre si trovava per strada nel comune di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Sono in corso le indagini.

Si trovava per strada quando è stato accoltellato alla spalla: è accaduto nel corso della serata di ieri, sabato 11 marzo 2023, in una delle vie del comune di Guidonia Montecelio, alle porte della capitale. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato all'accoltellamento: secondo una prima ricostruzione, alcune persone lo avrebbero colpito alla spalla e poi si sarebbero date alla fuga.

La vittima è un uomo di 35 anni, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia di Tivoli che stanno indagando su quanto accaduto: dovranno fare luce su quanto accaduto, ricostruendo i fatti e cercando di trovare il movente dell'aggressione.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo dell'accoltellamento sono arrivati i soccorsi: oltre agli agenti della polizia di Tivoli, comune che dista poco più di dieci chilometri dal luogo dell'aggressione, sono arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in carico la persona ferita. Si tratta di un uomo di 35 anni che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Monterotondo.

Una volta arrivato al nosocomio è stato operato: avendo ricevuto il colpo sulla spalla, però, fortunatamente la lama non ha compromesso gli organi vitali. Al termine dell'intervento, il trentacinquenne è stato trasferito in terapia intensiva, dove si trova ancora adesso, essendo passate così poche ore dall'operazione. Dopo l'operazione, inoltre, l'uomo è stato trasportato dall'ospedale di Monterotondo all'azienda ospedaliera Sant'Andrea, in via di Grottarossa, nel quadrante nord della capitale.