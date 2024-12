video suggerito

Guerra alle Key Box di Airbnb a Roma, gli amministratori di condominio ordinano di rimuoverle Vietate le Key Box per il self check-in nelle strutture di Airbnb. Gli host dovranno accogliere di persona gli ospiti. Intanto la polizia rimuoverà le Key Box presenti nei condomini e molti amministratori di Roma si stanno già attivando per chiedere ai residenti di toglierle dai muri dei palazzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una circolare del ministero dell'Interno, datata 18 novembre 2024, ha ricordato che gli ospiti delle strutture ricettive devono essere identificati di persona. Non è possibile, quindi, fare ricorso al cosiddetto ‘self check-in' tramite, per esempio, le ‘key box'. Fino ad oggi a Roma e in tutta Italia gli host di Airbnb utilizzavano le key box, cioè scatole con codice di sicurezza che contenevano le chiavi dell'appartamento. Ai turisti bastava conoscere l'ubicazione della scatola e il codice per accedere all'abitazione. Senza, di fatto, alcun contatto visivo con il proprietario.

Il self check in non sarà più possibile. Il Comune di Roma, come ha confermato l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, si occuperà di rimuovere le key box dalle aree pubbliche, cioè dai lampioni, dai pali e dai muretti. Per quanto riguarda i condomini, cioè luoghi privati, saranno gli stessi amministratori ad inviare lettere e email chiedendo ai condomini di rimuovere le scatole.

Ha spiegato l'assessora Onorato nel corso di un'intervista a Rai News: "La circolare stabilisce che queste key box dovranno essere tolte e sarà la polizia stessa a togliere i box restanti dai condomini. Noi come Comune di Roma interverremo e toglieremo le box sugli spazi pubblici. Per quanto riguarda gli spazi privati arriveranno comunicazioni agli amministratori di condominio e chi non lo toglie avrà una sanzione diretta. È finalmente chiaro che il self check in è un meccanismo illegale, perché è volto a facilitare il non incontro tra turista e soggetto proprietario o gestore della struttura".

In effetti, come segnalano alcuni membri del gruppo Facebook ‘Host Airbnb di Roma', alcuni amministratori hanno cominciato a inviare mail e avvisi ai residenti per chiedere di rimuovere tutte le Key Box. Ecco un esempio:

Egr. Sigg.ri, il recente decreto sicurezza prevede che vengano rimosse le K-BOX che contengono le chiavi per accedere al fabbricato ed all'appartamento, al fine di obbligare i titolari delle attività ad identificare gli ospiti dei B&Be delle Case Vacanza. La rimozione coattiva, SIA DAL FABBRICATO CHE DAI PIANEROTTOLI, viene effettuata dalla polizia giudiziaria su segnalazione del Condominio o del Condomino, pena una multa per il condominio che non effettua la segnalazione di questi oggetti. Pertanto si chiede a tutti i gestori di attività di ricezione turistica di RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE K.-BOX, ONDE EVITARE LA DENUNCIA ALLE COMPETENTI AUTORITA'