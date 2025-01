video suggerito

Guasto sulla Roma-Nettuno, circolazione sospesa tra Pomezia e Campoleone: caos navette, attese di un’ora A causa della presenza di un treno merci sulla linea Roma – Nettuno, la circolazione tra Pomezia e Campoleone è al momento sospesa. I pendolari denunciano attese di un’ora e mezza per le navette sostitutive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Foto Welcome to Favelas

Dalle 9.45 la circolazione tra Pomezia e Campoleone sulla linea Roma – Nettuno è sospesa a causa della presenza di un treno merci di un'impresa esterna al Gruppo Ferrovie dello Stato. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la viabilità ferroviaria, ma non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità. Disagi sono segnalati anche dai pendolati, che lamentano attese di oltre un'ora e mezza per le navette sostitutive che dovrebbero sostituire i treni su quella tratta.

Secondo quanto riportato da Trenitalia, "i treni Intercity possono subire ritardi ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Napoli via Cassino", mentre "i treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus".

Ennesima giornata di fuoco oggi per chi deve viaggiare: dopo il guasto elettrico di ieri pomeriggio alla stazione Termini di Roma, che ha paralizzato il traffico ferroviario, oggi è stata la volta non solo della linea Roma – Nettuno, ma anche della linea convenzionale Roma-Firenze, a causa di un guasto tra Montevarchi e Laterina avvenuto questa mattina.

Quali sono i treni interessati dal guasto

A causa della presenza del treno merci, i treni Intercity che subiranno ritardi e variazioni sono i seguenti:

IC 501 Sestri Levante (4:53) – Napoli Centrale (13:25). Il treno oggi ferma a Roma Tuscolana e non ferma a Latina, Formia e Aversa

IC 583 Milano Centrale (5:10) – Napoli Centrale (15:31) termina la corsa a Orte

IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Roma Termini (13:06) termina la corsa a Cisterna di Latina

IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) termina la corsa a Napoli Centrale

IC 700 Taranto (8:00) – Roma Termini (14:34) il treno non ferma ad Aversa, Formia e Latina

IC 590 Salerno (8:22) – Milano Centrale (10:38) è cancellato tra Priverno Fossanova e Orte

IC 727 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:38) non ferma a Latina, Formia e Aversa

IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:20) oggi ha origine da Napoli Centrale

IC 596 Napoli Centrale (13:34) – Milano Centrale (23:17) non ferma ad Aversa, Formia e Latina

IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (22:22) oggi parte da Cisterna di Latina

ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (10:34) termina la corsa a Cisterna Di Latina