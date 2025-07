Guasto sulla Metro C fra Malatesta e Giardinetti: tecnici al lavoro, attivate navette sostituive

Navette sostitutive sulla metro C nella mattina di mercoledì 30 luglio per un guasto di alimentazione: tecnici al lavoro per riparare al disservizio.

Metro C (Immagine di repertorio)

Navette sostitutive fra Malatesta e Giardinetti in entrambe le direzione per un guasto alla linea. A darne notizia è stata la stessa municipalizzata dei trasporti romana, Atac, con una nota. Tecnici sul posto e navette sostitutive. Mercoledì nero a Roma per pendolari e turisti, fra cui molti pellegrini che hanno raggiunto la capitale per il Giubileo dei Giovani, con base proprio nel quadrante est della città, a Tor Vergata.

Come precisato da Atac, infatti, il servizio di metro C è "momentaneamente sostituito da bus fra Malatesta e Giardinetti causa di un problema sui sistemi di alimentazione della linea – si legge nella comunicazione – I tecnici Atac sono intervenuti immediatamente e stanno operando per normalizzare rapidamente il servizio", hanno poi sottolineato.

Il servizio di navette sostitutive per viaggiare sulla metro C: dove si trovano le fermate

Come anticipato, il tratto della linea C della metropolitana che collega Malatesta a Giardinetti è fuori servizio in entrambe le direzioni. L'Atac ha immediatamente organizzato un servizio sostitutivo con le navette per tutti i viaggiatori e le viaggiatrici che si trovano a muoversi sui mezzi questa mattina.

Ma dove attendere l'arrivo dei bus sostitutivi della metro? Ecco dove si trovano le fermate delle navette sostitutive della metro C (le stesse dei bus):

Malatesta: via Roberto Malatesta;

Teano: viale Partenope;

Gardenia: piazzale della Gardanie;

Mirti: via del Castani;

Parco di Centocella: viale Togliatti angolo via Casilina;

Alessandrino: via Casilina fronte stazioni;

Torre Spaccata: via Casilina fronte stazioni;

Torre Maura: via Casilina fronte stazioni;

Giardinetti: piazzale stazione.

Le cause del guasto sulla metro C

Come anticipato, sebbene i tecnici siano già al lavoro da più di un'ora per riparare al guasto sulla metro C, i disagi continuano. Come precisato da Atac, il problema che non permette ai treni di viaggiare lungo la linea si è verificato ai sistemi di alimentazioni che attualmente sono fuori uso. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al guasto del sistema.