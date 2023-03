Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Pomezia: treni fermi per ore senza navette Domenica di passione per gli utenti della linea ferroviaria Roma-Pomezia a causa di un guasto. Circolazione bloccata e niente navette.

A cura di Alessia Rabbai

Un guasto alla linea ferroviaria Roma-Pomezia avvenuto verso le 10 ha creato grossi disagi ai viaggiatori. Il disservizio si è registrato stamattina, sabato 25 marzo. A causarlo sarebbe stato un inconveniente tecnico a un treno tra Torricola e Roma Termini. Una mattinata di passione per chi si sposta con il treno tra la Capitale e la sua provincia per studio, lavoro o tempo libero. I viaggiatori hanno segnalato che, dopo il guasto del treno diretto verso Roma, non hanno trovato navette sostitutive dalla stazione di Pomezia, per agevolare i loro spostamenti. Un disagio che ha riguardato qualche centinaio di persone.

Sul sito Trenitalia nella sezione notizie si possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Alle 13.30 Trenitalia ha comunicato che: "La circolazione è sospesa tra Pomezia e Roma ed è in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile". Rispetto alle corse ha informato i viaggiatori che: "I treni InterCity possono subire variazioni di percorso e registrare ritardi" mentre "i treni regionali possono subire variazioni di percorso, limitazioni di percorso e cancellazioni e registrare ritardi".

Ritardi e cancellazioni per il guasto sulla Roma-Pomezia

Il treno InterCity 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32) oggi è instradato sul percorso alternativo da Napoli a Roma via Cassino e non ferma ad Aversa, Formia e Latina. I passeggeri possono utilizzare il treno InterCity 700 Taranto (8:01) – Roma Termini (14:34). Il treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: IC 590 Salerno (8:58) – Firenze Campo Marte (15:19).