Guasto sul Frecciarossa alle porte di Roma, il calvario dei passeggeri: 50 gradi, senz'aria né acqua Treno Frecciarossa guasto alle porte di Roma. I passeggeri sono rimasti intrappolati per oltre due ore sul convoglio fermo, senz'aria condizionata né acqua.

A cura di Enrico Tata

Il primo annuncio sul sito di Trenitalia è delle 14.05: circolazione rallentata in direzione Firenze per un controllo tecnico a un treno Frecciarossa tra Settebagni e Capena. A causa dii quello che si rivelerà un guasto, l'intera linea ferroviaria ad alta velocità è rimasta bloccata per circa due ore.

L'ultimo aggiornamento, quello risolutivo, risale alle 17,30: "La circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico a un treno tra Settebagni e Capena. Il treno FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Venezia Santa Lucia (17:34) è previsto con un ritardo di 210 minuti per il cambio del materiale rotabile nei pressi di Capena. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti".

A bordo del treno Frecciarossa 9422, fermo per oltre due ore alle porte di Roma, i passeggeri, complici le altissime temperature di oggi (sfiorati 39 gradi a Roma), hanno atteso che il treno ripartisse in condizioni davvero complicate. I passeggeri parlano di 50 gradi a bordo, una donna incinta, senza acqua e aria condizionata.

Sul Frecciarossa ha viaggiato anche l’ex ministro Dario Franceschini, che ha raccontato al quotidiano La Repubblica: "Non accuso nessuno. Per me è stata una brutta esperienza, per altri drammatica. Spero che quanto successo oggi aiuti a migliorare gli interventi in casi di emergenza".