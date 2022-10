Guasto idrico a Roma Nord, quando torna l’acqua: scuole chiuse e disagi per i residenti Parte di Roma Nord da stanotte è senza acqua, per un guasto idrico nelle zone di La Giustiniana e il comprensorio di Case e Campi. Acea Ato2 è al lavoro per ripristinare il servizio non prima di stasera.

A cura di Alessia Rabbai

La Giustiniana e il comprensorio di Case e Campi stamattina sono rimasti senz'acqua a causa di un guasto idrico, che si è verificato nella notte di giovedì 20 ottobre in parte di Roma Nord. L’acqua mancherà fino a stasera, fa sapere il Consorzio. Il disagio ha interessato circa duemila cittadini. L’amministrazione del Consorzio ha comunicato sui social network che "la mancanza d'acqua è dovuta a un problema elettromeccanico alla centrale di zona – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook – Acea Ato2 ci ha informati che la riattivazione del servizio in serata". Da quanto si apprende i tecnici impegnati nell'intervento nel corso della mattinata hanno individuato il punto esatto del guasto: una perdita nelle condutture idriche all’altezza di via Trionfale, poco dopo la svolta su via Tagliaferri. Via Trionfale è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione del Consorzio, con traffico deviato su via Nicola Tagliaferri.

Scuole chiuse a Roma Nord

Tre scuole di Roma Nord stamattina a causa del guasto idrico e della mancanza di acqua all'interno degli edifici non hanno potuto aprire. Sono rimaste chiuse la scuola materna ‘Il bruchetto', quella di via Maurizio Giglio le scuole elementari di via Silla. Sul guasto idrico è intervenuto anche il presidente del XV Municipio Daniele Torquati: "Siamo in contatto con Acea per capire i tempi di ripristino del servizio e abbiamo messo autobotti a disposizione dei cittadini – scrive il minisindaco sul suo profilo istituzionale – Siamo in contatto con i dirigenti scolastici e le responsabili dei plessi di zona, che ringrazio per la collaborazione, per valutare la fattibilità dei servizi scolastici". E ha aggiunto: "Oltre alle comunicazioni del Municipio comunichiamo che è attivo il numero verde Acea 800130335. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi".