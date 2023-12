Guasto ferroviario fra Termini e Tiburtina: treni in ritardo, rallentamenti sulla linea Roma-Firenze Treni con ritardi fino a 40 minuti e con fermata alla stazione Tiburtina, anziché a Termini: questa la situazione sulla linea Roma-Firenze dopo il guasto di questa mattina.

A cura di Beatrice Tominic

Aggiornamento: la circolazione è tornata regolare dopo le ore 10.

Il guasto è avvenuto questa mattina, sabato 16 dicembre 2023, alle 6.40, fra la stazione di Roma Termini e quella di Roma Tiburtina. Tre ore dopo, come specifica l'ultimo aggiornamento delle 9.15, la circolazione è ancora rallentata. Soppressi, in alcuni casi, gli arrivi a Roma Termini: i convogli si fermano alla stazione di Tiburtina.

Treni in ritardo

Come specificano nell'ultimo avviso di Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti che aumenta a 40 minuti se vengono instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte. Le ripercussioni maggiori sono alla linea dell'Alta Velocità fra Roma e Firenze che, come effetto domino, porta ritardi anche a tutti i viaggiatori e alle viaggiatrici dirette a Napoli, Milano, Bologna e, in alcuni casi, anche Torino e Venezia.

In particolare, fra treni maggiormente coinvolti, ce ne sono due che chiudono la trtatta anticipatamente.

Il treno FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) oggi non ferma a Roma Termini e ferma a Roma Tiburtina.

oggi non ferma a Roma Termini e ferma a Roma Tiburtina. Il treno FR 9605 Bergamo (5:43) – Napoli Centrale (11:03) oggi non ferma a Roma Termini e ferma a Roma Tiburtina.

A disposizione dei passeggeri in partenza da Roma Termini anche il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38), che oggi ferma anche a Napoli Afragola.

Il guasto in corso

La presenza del guasto alla linea è emersa verso le 6.40. Non appena notato, sono stati immediatamente chiamati i tecnici per tentare di risolvere in tempi brevi il danno: il personale tecnico si trova ancora lungo la linea fra le due stazioni romane per cercare di riparare al problema e permettere alla circolazione di riattivarsi in tempi brevi.