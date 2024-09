Guasto ferroviario a Roma fra Prenestina e Termini, traffico in tilt: l’elenco dei treni in ritardo

video suggerito

Un'altra giornata nera per i pendolari e viaggiatori che si spostano a Roma a causa di un guasto ferroviario fra le stazioni di Roma Prenestina e Termini. I treni interessati, quelli cancellati e in ritardo, anche nell'Alta Velocità fra Milano e Napoli: gli aggiornamenti in tempo reale. Disagi anche sulla linea Roma-Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Un brutto risveglio per i viaggiatori e pendolari che si trovano a Roma, oggi, mercoledì 11 settembre 2024. Poco prima delle 6.30 di questa mattina, si è verificato un guasto alla linea tra Roma Prenestina e Roma Termini. Il nodo ferroviario romano è andato in tilt e la circolazione è rallentata. Nonostante siano passate più di due ore dal danno, la circolazione resta rallentata. In corso l'intervento del personale tecnico: tutti gli aggiornamenti in tempo reale si possono consultare nella sezione avvisi del sito di Trenitalia.

Disagi per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che possono registrare ritardi fino ad un'ora. In particolare, come riporta l'ultimo avviso delle 10, il rischio è quello che possano subire anche cancellazioni, variazioni e limitazioni di percorso.

I treni Alta Velocità della relazione Roma – Napoli possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.

L'elenco di treni in ritardo tra regionali, Intercity e frecce

Come riporta Trenitalia nel suo ultimo avviso, quello delle 1o, la circolazione è ancora rallentata con rischio di cancellazione, variazioni e limitazioni di percorso per convogli Intercity o Regionali.

I treni dell'Alta Velocità provenienti da Nord fermano a Roma Tiburtina invece che a Roma Termini. Gli altri convogli ad Alta Velocità oggetto di provvedimento, invece, sono:

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti.

I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono proseguire con il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina.

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti. I passeggeri diretti a Napoli Centrale possono proseguire con il treno che oggi ferma anche a Roma Tiburtina. Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina.

oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno che oggi ferma anche a Roma Tiburtina. Il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) .

I passeggeri diretti a Napoli Afragola e Napoli Centrale possono proseguire con il treno FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33) .

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno . I passeggeri diretti a Napoli Afragola e Napoli Centrale possono proseguire con il treno . Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti.

I passeggeri diretti a Napoli Afragola e Napoli Centrale possono proseguire con il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) .

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti. I passeggeri diretti a Napoli Afragola e Napoli Centrale possono proseguire con il treno . Il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12.50) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9303 Milano Centrale (5:30) – Roma Termini (10:35);

I passeggeri diretti a:

• Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20) ;

• Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24) ;

oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno I passeggeri diretti a: • Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno ; • Milano Centrale possono utilizzare il treno ; Il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48);

I passeggeri diretti a:

• Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20);

• Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50).

Disagi e rallentamenti anche sulla linea Roma-Viterbo

Ulteriori disagi, legati ad altro guasto, si registrano anche sulla linea Roma-Viterbo, per un danno registrato ad Anguillara sempre nella prima mattina, verso le 6.45. Anche in questo caso, come si legge nell'avviso pubblicato da Trenitalia, è stato immediatamente richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Il rischio, stavolta, è di trovarsi con treni Regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Guasto fra Roma Prenestina e Termini: cosa è successo

Un guasto si è verificato nella prima mattina di oggi, alle 6.20 di mercoledì 11 settembre, lungo la linea fra la stazione di Roma Prenestina e Roma Termini. Non appena appreso dell'accaduto, è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. Il personale addetto è arrivato immediatamente, il loro intervento è ancora in corso.