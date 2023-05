Guasto ai treni, disagi sui convogli: malori per i passeggeri bloccati fra Roma e Firenze Tre ore nel treno bloccato per il guasto ferroviario che questa mattina ha messo ko le ferroviarie di mezza Italia: alcuni passeggeri hanno accusato dei malori. Disagi sull’intera linea che collega Roma a nord.

A cura di Beatrice Tominic

Questa mattina si è verificato un guasto alla linea elettrica della ferrovia, fra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni. Sul posto sono arrivati immediatamente i tecnici di Trenitalia per un lungo intervento, ancora in corso in queste ore. Molti i treni cancellati o con percorsi che hanno subito limitazioni, per altri convogli ancora si stimano ritardi di oltre 200 minuti.

Moltissimi i disagi anche per tutti coloro che si trovavano già a bordo del proprio treno quando è avvenuto il guasto. Sulla tratta che collega Roma a Firenze, ad esempio, un treno è rimasto bloccato per oltre tre ore all'altezza di Settebagni.

Dopo tutto questo tempo chiuse nelle carrozze, alcune persone hanno iniziato ad accusare dei malori: una ragazza, ad esempio, è stata accompagnata all'esterno del treno dove, seduta con lei sul ciglio della ferrovia, un'amica l'aiuta a respirare all'aria aperta e a riprendersi.

Oltre a lei, in breve tempo, dopo una discussione con il personale di Trenitalia, sono stati fatti scendere tutti i passeggeri che ne avevano bisogno, per una boccata d'aria o per fumarsi una sigaretta.

Tifosi in viaggio: almeno 1000 biancocelesti bloccati sul treno

Il blocco dei treni non ha risparmiato neppure tutti i tifosi in viaggio verso le città del nord per assistere alle partite. Fra i primi a denunciare il blocco, su Twitter, molti tifosi biancocelesti che stavano raggiungendo a bordo del convoglio Milano, per il match Milan Lazio in corso questo pomeriggio. Il treno su cui stavano viaggiando gli aquilotti si è bloccato all'altezza di Capena: secondo alcune stime, sarebbero almeno 1000 i tifosi rimasti bloccati a causa del guasto alla linea ferroviaria.

Non mancano, inoltre, i tifosi del Milan che risiedono a Roma: nel video allegato nell'articolo, ad esempio, non può sfuggire la presenza di un bambino, di spalle, che indossa la maglietta a strisce rosse e nere lungo il corridoio fra i sedili del treno fermo a Settebagni.

Disagi anche sulle altre linee

Disagi anche su tutti gli altri treni diretti verso nord, con arrivo a Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova, Bolzano, Trieste Centrale e Venezia Santa Lucia.

"Siamo arrivati in stazione alle 10: saremmo dovuti partire alle ore 10.55 – racconta a Fanpage.it una ragazza che questa mattina stava viaggiando proprio in direzione Venezia sul treno – Siamo saliti in carrozza una decina di minuti prima dell'orario di partenza. Ma il treno non si è mai allontanato dal binario 6: ci hanno detto che saremmo partiti dopo 20 minuti invece sono passate 3 ore. Siamo partiti solo alle 14.12, ma saremmo dovuti arrivare a Venezia poco prima delle 15″.