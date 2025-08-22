Guardia zoofila interviene per dei cani maltrattati: in casa trova cinque bambini tra urina e immondizia

I bambini, che erano stati affidati ai nonni, vivevano in un appartamento insieme a dodici cani in condizioni estreme di degrado, tra urine, feci, immondizia e oggetti accumulati.

Cinque bambini, di cui uno disabile, tenuti chiusi in una casa insieme a dodici cani, urina, feci e sporcizia. Questa la scoperta fatta da una guardia zoofila a Latina, intervenuta in seguito a una segnalazione per maltrattamento di animali. Una volta che la guardia è entrata, ha scoperto che nell'appartamento non c'erano solo gli animali – sette adulti e cinque cuccioli – ma anche cinque bambini, in condizioni di degrado estreme.

A riportarlo è la Repubblica. Secondo quanto riportato, sono arrivate delle segnalazioni alle guardie zoofile per la presenza di animali maltrattati all'interno di un appartamento. Dodici in tutto: non uscivano mai, sporcavano in casa, e abbaiavano in continuazione, cosa che ha attirato le lamentele dei vicini, che hanno segnalato il caso alle autorità. Quando la guardia zoofila è entrata nell'appartamento, si è trovata davanti una situazione gravissima: nell'abitazione non c'erano solo gli animali, ma anche cinque bambini piccoli, di cui uno disabile, tenuti in condizioni disperate, tra oggetti accumulati nelle varie stanze, urina, feci e sporcizia. Il caso è stato segnalato alla Asl e alla Garante per l’infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni.

In teoria i bambini dovevano essere seguiti dai servizi sociali: i piccoli, infatti, erano stati affidati ai nonni perché la madre, a causa di vari problemi, non può prendersi cura di loro. I padri dei piccoli, invece, non ne hanno mai voluto sapere nulla. Dopo un periodo passato in casa famiglia, erano stati affidati ai nonni sotto la tutela dei servizi sociali. Qualcosa però, sembra non aver funzionato date le loro condizioni.