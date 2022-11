Gualtieri firma nuova ordinanza: da lunedì 14 novembre riscaldamento acceso per 4 ore al giorno Termosifoni accesi per un massimo di quattro ore al giorno dal 14 novembre: ecco in cosa consiste la nuova ordinanza firmata da Gualtieri.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora una nuova modifica sul regolamento di accensione dei termosifoni a Roma. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha firmato una nuova ordinanza con la quale permette ai cittadini e alle cittadine di Roma di accendere i termosifoni prima del 21 novembre, data in cui, stando all'ultima ordinanza del 6 novembre, era stato stabilito l'inizio della stagione fredda e della possibilità di accendere i termosifoni. Visto il repentino cambio di temperature che sta colpendo il nostro Paese e che non risparmia neanche la capitale, Gualtieri ha firmato una nuova ordinanza in cui permette ai romani e alle romane di accendere i riscaldamenti già a partire da lunedì 14 novembre, per sole quattro ore al giorno.

La nuova ordinanza firmata da Gualtieri

La data prevista per l'accensione dei riscaldamenti fino ad un massimo di 4 ore giornaliere è oggi, lunedì 14 novembre. I termosifoni potranno essere attivi a partire dalle ore 5 del mattina fino alle 23. La scelta, come ha poi commentato anche l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, è stata presa per aiutare soprattutto le persone più fragili: in questi giorni anche nella capitale sembra essere arrivato l'autunno. Pioggia e vento, già dalle prime ore di stanotte, sono attese nella regione dove, nelle zone più a sud, è stata emanata dalla protezione civile allerta meteo per lunedì 14 novembre.

I riscaldamenti a Roma e nel Lazio

Con l'ordinanza firmata da Gualtieri lo scorso 6 novembre, il periodo di accensione dei termosifoni era ridotto: la data di inizio per poter accendere i termosifoni era stata stabilita per il 21 novembre e quella di spegnimento al 31 marzo. Nella zona climatica in cui si trova la capitale, invece, quella D, il periodo di accensione dei termosifoni era stato fissato dall'8 di novembre al 7 di aprile. Per quanto riguarda la città di Roma, inoltre, Gualtieri aveva già imposto anche il taglio di un'ora e aveva ridotto la temperatura di un grado.