Maltempo in Lazio, allerta meteo gialla con pioggia e vento forte domani 14 novembre Colpite dal maltempo soprattutto le aree meridionali del Lazio. L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sarà in vigore per 12 ore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il maltempo in Lazio con piogge, tuoni e raffiche forti di vento, da domani, lunedì 14 novembre 2022. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che partirà dalle prime ore di domani e sarà in vigore per le successive 9-12 ore. Non è escluso che alcuni Comuni possano ordinare la chiusura di parchi, giardini e cimiteri per il rischio di crolli di alberi.

Colpito dal maltempo il Sud del Lazio

Il Centro Funzionale Regionale, infatti, ha resto noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ‘avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 14 novembre 2022 e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, specie sui settori meridionali della regione Lazio.

Il centro funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sui settori meridionali del Lazio. La sala operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Temperature tra i 6 e i 18 gradi

La Protezione civile del Lazio ha ricordato che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto. Per domani si prevedono temperature comprese tra i 6 gradi centigradi di minima registrati a Viterbo e i 18 gradi di massima a Roma. Il maltempo dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla parte meridionale della regione, con temperature sensibilmente più basse.