Quando si accendono i riscaldamenti a Roma e nel Lazio: date e orari 2022-23 Presto tornerà la stagione fredda: per accendere i riscaldamenti ‘Italia prevede delle zone, Roma appartiene alla D: qui si potranno accendere dall’8 novembre.

A cura di Beatrice Tominic

Si avvicina la stagione invernale e presto sentiremo la necessità di accendere i riscaldamenti, per contrastare il freddo. Per l'accensione dei riscaldamenti l'Italia è regolata a zone: dalla A, quella con il clima più caldo, alla F, con il più freddo. E più i territori hanno un clima freddo, maggiore sarà il numero di giorni e ore in cui è permesso lasciare i riscaldamenti accesi: Roma e il Lazio, nello specifico, appartengono in gran parte alla zona D. Qui i termosifoni potranno essere accesi a partire dall'8 novembre al 7 aprile per un massimo di 11 ore al giorno. Non sono pochi, però, i comuni che si trovano in una fascia diversa, soprattutto nelle zone costiere su quelle appenniniche: in questo caso, come vedremo in seguito, appartengono ad altre fasce di accensione.

Quest'anno, ancora più che gli anni scorsi, c'è molta apprensione quando si tratta di riscaldamenti: oltre ai rincari in bolletta, lo scorso 6 ottobre, il ministro Cingolani ha firmato il decreto per limitare i consumi. Nel nuovo piano del governo, inoltre, è stabilito anche, in caso di riscaldamento centralizzato, a quanti gradi impostare i termosifoni nel corso dell'inverno: secondo le nuove direttive, è necessario abbassare i riscaldamenti di un grado. Scopriamo allora come funziona l'accensione dei riscaldamenti.

Accensione riscaldamenti a Roma: le date e gli orari in zona D

La zona D, che comprende Roma, gran parte del Lazio e di tutta la parte centrale della penisola italiana, secondo quanto stabilito accenderà i riscaldamenti a partire dall'8 novembre, con una settimana di ritardo rispetto a quanto permesso negli anni scorsi. La stagione dei riscaldamenti, inoltre, si concluderà con qualche giorno di anticipo: se gli altri anni era consentito lasciare i riscaldamenti accesi fino al 12 aprile, nel 2023 occorrerà spegnerli entro il 7 aprile. La temperatura dei riscaldamenti, però, si fermerà ad un grado centigrado in meno rispetto a quanto accadeva negli anni scorsi. Diminuzione anche nel numero di ore in cui i riscaldamenti saranno accesi che da un massimo di 12 passa a 11 ore al giorno.

Quando accendono i termosifoni le città nel Lazio in zona C, D, E e F

Sebbene la regione Lazio rientri per la maggior parte nella fascia D, alcuni comuni fanno eccezione. È il caso, ad esempio, di alcuni fra quelli che si trovano in provincia di Latina e di Frosinone: soprattutto nei comuni più vicini alla zona costiera le temperature sono più miti e alcuni comuni si trovano in zona C, con riscaldamento acceso 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo. Oltre alle isole e la stessa Latina, anche Gaeta, Aprilia, Fondi, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina si trovano nella fascia C mentre, fra quelli in provincia di Frosinone, appartengono alla fascia C Aquino e Cassino.

Frosinone, ma anche Fumone, Arpino e Sora sono fra quei comuni che si trova in fascia E, nella zona con meno limitazioni: qui il riscaldamento resta acceso 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile. Rocca Massima, Bassiano e Capodimonte sono i comuni che si trovano in fascia E in provincia di Latina; ma non mancano esempi in provincia di Roma: è il caso di Allumiere, Palestrina, Poli e Roccapriora. Molti i comuni in fascia E che si trovano in provincia di Viterbo, come Acquapendente, Bagnoregio, Bomarzo, Gradoli, Montefiascone, Soriano nel Cimino e Valentano, ma ancora di più sono quelli in provincia di Rieti: qui su 73 comuni, circa una cinquantina rientra nella fascia E.

Non sono pochi, però, neppure i comuni che appartengono alla fascia F, quella che contraddistingue le zone alpine e appenniniche, senza alcun limite per i riscaldamenti. Non a caso, i comuni interessati sono quelli di montagna: Amatrice, Cittareale, Collalto Sabino, Fiamignano, Marcetelli e Micigliano. In fascia F, infine, troviamo anche Cervara di Roma, in provincia della capitale.