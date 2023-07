Gualtieri dice che la situazione rifiuti non è accettabile e annuncia cambiamenti profondi in Ama Il sindaco Gualtieri è intervenuto all’assemblea del Pd Roma, che oggi ha ratificato l’elezione a segretario dell’unico candidato in campo al congresso, Enzo Foschi.

A cura di Enrico Tata

La situazione dei rifiuti in città è inaccettabile, ha detto il sindaco Gualtieri durante il suo intervento all'assemblea del Pd Roma, che oggi ha ratificato l'elezione a segretario dell'unico candidato in campo al congresso, Enzo Foschi. Il primo cittadino ha poi annunciato ‘cambiamenti profondi' in Ama, l'azienda municipalizzata che nella Capitale si occupa della raccolta e dello smaltimento dell'immondizia.

Venerdì è in programma il Consiglio d'amministrazione dell'azienda e appare scontata, ad oggi, la revoca dell'incarico al direttore generale, Andrea Bossola. Il suo sostituto potrebbe essere l'attuale direttore del Personale, Antonio Migliardi. Per ora il presidente Daniele Pace dovrebbe restare al suo posto.

Gualtieri non ha fatto sconti alla dirigenza dell'Ama: "Abbiamo deciso, in un giusto processo di rinnovamento, che Ama deve essere una azienda vera. Dobbiamo andare avanti nel progetto di rinnovamento perché crediamo in una grande azienda pubblica, e non crediamo alle sirene di chi ci dice che sarebbe più facile una gestione privata. Al tempo stesso dobbiamo chiamare l'azienda a rispondere: se abbiamo trovato sbocchi, risorse, mezzi e un nuovo contratto di servizio, non si può andare avanti come prima".

Il sindaco ha annunciato di aver scoperto "elementi di criticità e irregolarità gravi, su questo abbiamo chiesto conto all'azienda e procederemo venerdì a dei cambiamenti profondi per andare avanti nel rinnovamento".

Intanto Foschi, nuovo segretario del Pd romano, ha chiesto di evitare il cosiddetto ‘fuoco amico' sul sindaco: "Vorrei essere molto netto: Roberto Gualtieri è il nostro sindaco, ce lo dobbiamo sempre sempre ricordare. Abbiamo ereditato una situazione difficile e per questo il partito deve avere le orecchie a terra. Il nostro deve essere un partito che si mette a servizio dell'amministrazione del Campidoglio, parlando con le persone per spiegare che cosa si sta facendo, e capendo gli impatti di quello che si fa sulle persone. Questo aiuta la nostra squadra in Campidoglio anche ad apportare delle correzioni su delle scelte che non si poteva immaginare l'impatto che potevano avere".

Enzo Foschi

Poi ha aggiunto: "La serietà del sindaco Gualtieri è una garanzia: è una persona che sa ascoltare e poi decidere per la scelta migliore. Quando leggo un articolo con critiche, con l'abitudine di soffiare nelle orecchie dei giornalisti, non è una cosa degna dei consiglieri comunali di Roma. Costruiremo un partito in cui ciascuno possa dire la sua opinione, ma a viso aperto".

Ha aggiunto il segretario del Pd Lazio, Daniele Leodori: "Da qui a un anno abbiamo un appuntamento fondamentale, quello delle Europee, per far capire che qualcosa sta cambiando. Dopo avremo di fronte un periodo abbastanza lungo per riorganizzare i circoli e riorganizzarci, e aiutare l'amministrazione comunale, il Campidoglio, a portare avanti un lavoro complicato, perché la nostra è una città complicata". E ancora: "Dopo un anno e mezzo la metà consiliatura è la fase più difficile le amministrazioni sono soggette a attacchi continui e noi dobbiamo aiutare il Campidoglio a realizzare le proprie iniziative. Dobbiamo fare le nostre discussioni al nostro interno, non darle in pasto alle critiche saperne e uscire con delle soluzioni condivise".

Eletta presidente dell'Assemblea romana la consigliera capitolina Giulia Tempesta, con vicepresidenti Sabrina Giuseppetti, presidente del XIII Municipio, e Federica Serratore, presidente della commissione Politiche sociali del II Municipio