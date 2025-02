video suggerito

Gualtieri a Un Giorno da Pecora: suona Tony Effe e Achille Lauro e si promuove come sindaco "Non è mai bello darsi un voto, ma è un voto positivo", ha detto il sindaco Gualtieri a Un Giorno da Pecora. Su Sanremo: "Bellissima la canzone di Achille Lauro, ha fatto un bellissimo video alla Fontana di Trevi, abbiamo dato il permesso e la fontana viene davvero esaltata con il bianco e nero"

A cura di Enrico Tata

"Non è mai bello darsi un voto, ma è un voto positivo. Sono molto soddisfatto soprattutto perché stiamo dimostrando che Roma non è condannata all'ingovernabilità", ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, intervenuto oggi alla trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Mancano ancora tanti cantieri da terminare, anche perché molti non sono del Giubileo ma progetti con fondi Pnrr. Lavoreremo per inaugurarli entro la fine della consiliatura e già stiamo lavorando per i prossimi cinque anni", ha aggiunto il primo cittadino, confermando la sua ricandidatura a sindaco di Roma. "Se mi ricandido? Sì, sì, lo avevamo già detto dall'inizio, non è una notizia. Ormai abbiamo preso il ritmo. Se il Pd è d'accordo? Certo. I 5 stelle? Vedremo: ora sono all'opposizione. Rispetto al campo largo, con questa legge elettorale, se vogliamo battere la destra dobbiamo essere alleati. Poi ci sono diverse gradazioni di questa alleanza. Segnalo che la destra è andata alle elezioni con tre candidati premier diversi, scritti ciascuno sul simbolo".

Gualtieri ha detto di aver seguito il festival di Sanremo e di aver apprezzato la canzone di Achille Lauro: "Bellissima, ha fatto un bellissimo video alla Fontana di Trevi, abbiamo dato il permesso e la fontana viene davvero esaltata con il bianco e nero". E poi l'immancabile ‘momento chitarra': il sindaco ha suonato non solo ‘Incoscienti giovani', ma anche la canzone di Tony Effe ‘Damme ‘na mano'. Con il trapper, ha aggiunto Gualtieri, "mi sono scusato" per quanto accaduto con il concertone di Capodanno al Circo Masismo. "Tony Effe sarà al Circo Massimo in estate, tutti devono poter fare concerti a Roma ma a Capodanno c'era soltanto una questione di opportunità su un concerto pagato con soldi di Roma Capitale".

E sui concerti al Circo Massimo, che quest'estate ospiterà ben 12 esibizioni live, il sindaco ha detto: "A Roma abbiamo il cartellone più importante d'Italia, ma rispettiamo le prescrizioni per non provocare danni sui volumi".