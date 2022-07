Gualtieri: “A Roma incendi senza precedenti. E dietro c’è la mano dell’uomo” Il sindaco Gualtieri nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Quel che è certo è che la sequenza di incendi delle ultime settimane è senza precedenti e che nella maggior parte dei casi, dietro c’è la mano dell’uomo. Per colpa, o per dolo come è già stato accertato in qualche caso”.

A cura di Enrico Tata

Una sequenza di incendi senza precedenti e dietro la maggior parte di essi c'è la mano dell'uomo. Adesso occorrerà stabilire se la matrice è dolosa o colposa. Qualcuno ha appiccato il fuoco per sbaglio o comunque senza prevedere roghi di quelle dimensioni, oppure c'è una regia criminale dietro alle fiamme che stanno devastando il verde della Capitale? Sono le riflessioni di Roberto Gualtieri nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Queste le parole del sindaco sugli incendi divampati negli ultimi giorni: "È prematuro trarre conclusioni e per questo attendiamo l'esito delle indagini. Quel che è certo è che la sequenza di incendi delle ultime settimane è senza precedenti e che nella maggior parte dei casi, dietro c'è la mano dell'uomo. Per colpa, o per dolo come è già stato accertato in qualche caso. Se poi risultasse che gli incendi più gravi come quello di Malagrotta, del Pineto e dell'altro ieri a Centocelle fossero dolosi sarebbe gravissimo".

Il primo cittadino ha affrontato anche il problema legato all'emergenza rifiuti. Dopo l'incendio di Malagrotta, ha ammesso Gualtieri, "si sono ridotti gli sbocchi e sono rimaste per strada più di 2000 tonnellate di rifiuti. Siamo riusciti a trovare sbocchi alternativi, evitando una vera e propria catastrofe ambientale, ma comunque la logistica si è complicata con un impatto negativo sulla qualità della raccolta. Per questo stiamo lavorando intensamente per riaprire nei prossimi giorni la discarica di Albano e poi il Tmb di Guidonia, che consentirebbero finalmente di normalizzare la situazione per i prossimi mesi e di tornare a concentrarci sul miglioramento della pulizia. Da qui a dicembre ogni zona della città avrà una squadra dedicata allo spazzamento e al lavaggio di strade e marciapiedi. Ama sta lavorando sul potenziamento della differenziata e il superamento degli attuali orribili cassonetti. Inoltre l’avvio della realizzazione del termovalorizzatore ci consentirà di affrontare in modo strutturale il tema degli sbocchi nella fase di transizione".

Quella sui rifiuti, ha detto ancora il sindaco della Capitale, "è una delle sfide più impegnative. Ma sono assolutamente determinato ad andare avanti senza farmi intimidire. Roma avrà il termovalorizzatore e gli altri impianti nei tempi previsti, smetterà di dilapidare risorse per mandare i propri rifiuti in giro per l’Italia e per l’Europa, diventerà finalmente pulita come merita. Resterà solo il brutto ricordo di una stagione in cui una politica troppo debole non ha saputo prendere le decisioni necessarie per uscire dalla palude".