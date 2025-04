video suggerito

Grosso masso precipita da un costone al Lago di Albano e schiaccia un’automobile sulla strada: in corso i rilievi Lunedì mattina un masso si è staccato da un costone sul lago di Albano, a Castel Gandolfo, ed è finito sulla sottostante via dei Pescatori. Nell’impatto il pezzo di roccia ha schiacciato e distrutto un’automobile in sosta. Sono in corso i sopralluoghi per determinare le cause del crollo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile, un un grosso masso si è staccato da un costone al lago di Albano, a Castel Gandolfo, ed è precipitato sulla strada sottostante, la via dei Pescatori, vicino alla trattoria Ricciotti. Nella caduta, il pezzo di roccia ha travolto e distrutto un'auto, una Fiat Tipo, che si trovava ferma in sosta e che era di proprietà di uno dei ragazzi che lavoravano nel locale vicino.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Marino e i colleghi di Nemi, insieme al nucleo Speleo-Alpino-Fliviale (Saf), che hanno delimitato e messo in sicurezza l'area per avviare i rilievi e fare luce sulle cause del crollo. I sopralluoghi sono ancora in corso, ma dai primi accertamenti sembra che il masso si sia staccato da un punto dove è stata registrata una perdita idrica e che già in passato sarebbe stato interessato da alcuni distacchi di terreno.

Sul posto è accorso anche il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis, per supervisionare su quanto successo e sulle operazioni di messa in sicurezza della zona insieme ai tecnici comunali. Fortunatamente la caduta non ha provocato feriti, nonostante il via e vai verso il lago di Albano dovuto alle vacanze di Pasqua e alle gite di Pasquetta.