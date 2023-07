Grosso albero crolla sotto al Campidoglio: un’altra tragedia sfiorata nel cuore di Roma Il pino è caduto esattamente in piazza dell’Aracoeli, all’intersezione con via del Teatro di Marcello, praticamente sotto al Campidoglio. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Fortunatamente il grosso pino è crollato all'alba di oggi, quando piazza Venezia era praticamente vuota. Per il momento non si segnala alcun ferito. Ma il crollo, il secondo nel giro di una settimana, avrebbe potuto determinare conseguenze ben peggiori.

Il pino è caduto esattamente in piazza dell'Aracoeli, all'intersezione con via del Teatro di Marcello, praticamente sotto al Campidoglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l'area e si sono occupati di gestire la viabilità in zona.

Al momento il traffico è rallentato a causa del restringimento della carreggiata.

Sul posto sono arrivati anche gli addetti del servizio giardini di Roma Capitale. Il 13 luglio scorso, una settimana fa, un altro albero era caduto in piazza san Marco, tra piazza Venezia e l'altare della Patria.

Stefano Erbaggi, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, ha dichiarato in una nota: "Tragedia sfiorata a piazza Venezia. Un pino è caduto schiantandosi al suolo. Solo per miracolo non ci sono vittime. È ormai urgente e non procrastinabile un immediato e radicale intervento per la cura dei pini della Capitale che vada a sostituire uno sgangherato piano del verde fatto di abbattimenti e potature incontrollate che indeboliscono le piante invece di rafforzarle".

Attacca Daniele Diaco, consigliere del Movimento 5 Stelle: "Roma è una città allo sbando, con milioni di cittadini e di turisti abbandonati a se stessi e messi a serio repentaglio da una totale assenza di cura del verde e dalla mancata applicazione del Regolamento del verde e del paesaggio urbano. Basti pensare che nei giorni scorsi erano già caduti quattro alberi a piazza Venezia: ormai il sindaco attende solo la tragedia, siamo davvero molto preoccupati per tutta questa situazione. Senza contare che su gran parte dei viadotti della Capitale non è stato eseguito alcuno sfalcio, e basta il minimo innesco per scatenare un incendio dalle potenzialità devastanti. Sindaco dove sei? Per ora ti meriti un bello 0 spaccato in pagella riguardo alla manutenzione e alla cura del verde urbano. Che vergogna".