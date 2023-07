Grossa operazione antidroga al Quarticciolo: blindati in strada, elicotteri sorvegliano il quartiere Carabinieri e poliziotti, posti di blocco, blindati al Quarticciolo, Roma Est, per una grossa operazione antidroga.

A cura di Enrico Tata

Grossa operazione antidroga al Quarticciolo, municipio V di Roma, periferia Est della Capitale. I residenti nel quartiere riferiscono che in strada ci sono carabinieri e poliziotti, posti di blocco, blindati e il cielo è sorvegliato da elicotteri di polizia.

"Quarticciolo blindata con elicottero e posti di blocco di polizia e finanza ogni 3 passi! Cosa sia accaduto non so". riporta su Facebook un abitante del quartiere.

Questo il post pubblicato su Instagram da Quarticciolo Ribelle: "É da circa un'ora che quarticciolo é militarizzata per consentire a prefetto e questura di fare la loro passerella in quartiere, per consentirgli di mettersi l'ennesima medaglietta dell'intervento muscolare nei quartieri popolari. Stanno pulendo parchi e strade come mai si era visto in quartiere. Stanno aprendo case, arrestando persone per strada, fermando tutti e tutte chiedendo documenti. Non possiamo stare a guardare, questa violenza istituzionale non é più concepibile. La solita buffonata in nome della guerra allo spaccio".