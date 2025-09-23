“Gridava frasi sconnesse, poi l’ha accoltellato”, paura a Roma: arrestato un uomo per tentato omicidio

Un'aggressione violenta e senza un apparente motivo quella avvenuta nella notte fra lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025 a Roma. Alle 4 del mattino, nei dintorni di piazza Venezia un uomo è stato accoltellato più volte mentre aspettava il bus in compagnia della propria fidanzata. L'aggressore è stato bloccato e arrestato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. La vittima ha riportato ferite su tutto il corpo e una prognosi di dieci giorni.

L'aggressione a pochi passi da piazza Venezia

La coppia si trovava alla fermata capolinea Ara Coeli, a pochi metri dall'Altare della Patria e della scalinata del Campidoglio. Stavano chiacchierando nell'attesa dell'autobus, quando si è avvicinato un uomo in evidente stato di agitazione e rabbia gridando frasi sconnesse. Probabilmente, secondo le prime ricostruzioni, si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo ha estratto un coltello dalla tasca e ha iniziato a colpire con vari fendenti il ragazzo della coppia. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. Incredula, la fidanzata ha cominciato ad urlare per provare ad attirare l'attenzione di qualche passante. E ci è riuscita.

Un gruppo di turisti che stava attraversando piazza dell'Ara Coeli in bicicletta si è avvicinato per soccorrere il ferito. Altri hanno invano tentato di bloccare l'aggressore, che è riuscito a fuggire a bordo di un monopattino elettrico. Ha attraversato piazza Venezia per poi dirigersi verso via Quattro Novembre. Qui, forse a causa dello stato di agitazione o dell'effetto di stupefacenti, è caduto dal mezzo. Ha provato a proseguire la sua fuga a piedi, ma è stato raggiunto da una pattuglia di carabinieri che transitava in zona ed era stata allertata dai soccorritori dell'uomo accoltellato.

Uomo accoltellato alla fermata del bus: aggressione senza motivo

L'aggressore è stato bloccato e arrestato. È stato portato all'ospedale Santo Spirito per delle medicazioni ad un gomito contuso nella caduta dal monopattino. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli, accusato di tentato omicidio. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni con ferite a braccia, gambe, glutei e schiena e con una prognosi di dieci giorni. Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri.

Il gesto resta ancora senza spiegazioni. Ai militari l'aggressore non è riuscito a spiegare il perché della sua azione violenta. Sono ancora in corso le indagini per capire se i due si conoscessero, se il gesto sia stato un regolamento di conti o un tentativo di rapina finito male.