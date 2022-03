Grave incidente sulla via Aurelia: auto finisce contro un albero a lato della carreggiata Stando a quanto si apprende, nella tarda serata di ieri intorno alle 23.15 un’automobile è finita fuori strada e i due occupanti della vettura sono rimasti gravemente feriti.

A cura di Enrico Tata

Incidente sulla statale Aurelia all'altezza del chilometro 50 tra Santa Severa e Furbara, litorale nord di Roma. Stando a quanto si apprende, nella tarda serata di ieri intorno alle 23.15 un'automobile è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un albero al lato della carreggiata. I due occupanti della vettura sono rimasti gravemente feriti all'interno delle lamiere dell'abitacolo. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia e quelli di Cerveteri. I pompieri hanno messo in salvo le due persone coinvolte e le hanno affidate alle cure del personale sanitario del 118. Presenti, stando a quanto si apprende, anche i carabinieri.

I due feriti sono stati portati in due diversi pronto soccorso della Capitale a bordo di due mezzi del 118. Non sono chiare le loro condizioni di salute, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita nonostante le gravi ferite riportate in seguito all'impatto. Secondo quanto riporta il quotidiano locale L'Ortica, sono rimasti coinvolti nell'incidente un papà e una figlia disabile. La vettura, una Dacia, viaggiava in direzione di Civitavecchia, quando è finita improvvisamente fuori strada per cause ancora da accertare. L'automobile è stata completamente distrutta.