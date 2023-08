Grave incidente sulla Pontina, atterra un’eliambulanza: lunghe code e traffico bloccato Astral Infomobilità segnala code tra via dei Rutuli e Aprilia in entrambe le direzioni, quindi sia in direzione Roma che in direzione Latina.

A cura di Enrico Tata

foto di repertorio

Grave incidente sulla Pontina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 agosto. Astral Infomobilità segnala code tra via dei Rutuli e Aprilia in entrambe le direzioni, quindi sia in direzione Roma che in direzione Latina.

Sul gruppo Facebook Noi Pendolari della Pontina un utente segnala: "Gravissimo incidente verso Latina, prima di Aprilia, tutto bloccato, in arrivo l'elicottero". "Siamo altezza centro commerciale Aprilia2. Incidente direzione latina. Moto a terra. Intervento elisoccorso…e traffico bloccato anche in direzione Roma", aggiunge un altro utente. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni.

Secondo il quotidiano locale Aprilia News, si sono scontrare una moto e una macchina. Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto anche la polizia stradale di Aprilia per i rilievi del caso.