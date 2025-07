Grave incidente sulla Nettunense: morto Litterio Tranchina, sottufficiale dell’Aeronautica in pensione

Lutto ad Aprilia per la scomparsa di Litterio Tranchina, il 72enne sottufficiale dell’Aeronautica in pensione morto in un incidente sulla Nettunense ad Ariccia. Un’auto lo ha investito, il conducente è indagato per omicidio stradale.

Litterio Tranchina morto in un incidente sulla Nettunense

Si chiamava Litterio Tranchina ed era un sottufficiale dell'Aeronautica in pensione il settantaduenne morto nell'incidente in via Nettunense ad Ariccia lunedì 21 luglio. Litterio era originario di Ustica e residente ad Aprilia in località Colli del Sole. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sul sinistro indagano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, che ha disposto accertamenti sulla salma all'Istituto di Medicina legale di Tor Vergata. L'automobilista che ha investito Litterio è indagato come da prassi per omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Litterio era fuori casa per fare la spesa in località Piani di Santa Maria. Era uscito da un forno e stava tornando alla sua auto parcheggiata quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, Mercedes Clk, lo ha investito. Al volante c'era un settantenne, che è stato sottoposto come da prassi ai test alcolemici e tossicologici. L'impatto è stato violento e il settantaduenne ha fatto un volo di diversi metri prima di finire sull'asfalto. L'incidente è avvenuto davanti ad alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e che lo hanno soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Gli operatori hanno preso in carico il ferito e l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale dei Castelli, dov'è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista. I militari hanno acquisito le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver ripreso l'incidente.