Grave incidente sul lavoro a Morolo: operaio schiacciato da un macchinario, soccorso in codice rosso Ore di apprensione per un operaio 53enne rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Morolo. Un macchinario si è ribaltato e lo ha schiacciato, soccorso in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in una cava in via Morolense nel Comune di Morolo, in provincia di Frosinone. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile. La vittima è un cinquantatreenne, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato trasportato in codice rosso con l'ambulanza in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono critiche.

Macchinario si ribalta e schiaccia operaio

Secondo le informazioni apprese al momento in cui è accaduto l'incidente sul lavoro erano circa le ore 10. Il cinquantatreenne stava lavorando in una cava quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un macchinario utilizzato per muovere la terra, si è ribaltato e lo ha schiacciato sotto al suo peso. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambualnza, per un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro, le cui condizioni di salute sembravano gravi.

L'operaio soccorso in codice rosso e trasportato con urgenza in ospedale

Ricevuta la segnalazione sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso l'operaio e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Fabrizio Sapaziani. Affidato alle cure dei medici, le sue condizioni di salute sono critiche e le prossime ore si riveleranno fondamentali alla sua ripresa. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro), che hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Date le condizioni serie del ferito si valuta il trasferimento con l'eliambulanza in un ospedale di Roma.