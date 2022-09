Grave incidente su via Aurelia: 2 feriti gravi, sono un bimbo di 7 anni e suo papà Scontro frontale tra due auto al chilometro 36 di via Aurelia a Nord di Roma, tra Ladispoli e Santa Marinella. Feriti gravemente un bambino di 7 anni e suo padre, che è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli.

A cura di Redazione Roma

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi – domenica 25 settembre – su via Aurelia lungo il tratto che costeggia il litorale a Nord di Roma. Erano circa le 15.30 quando, all'altezza del chilometro 36 della strada staale, tra Ladispoli e Marina di San Nicola si sono scontrate due auto. Su una delle vetture coinvolte, una Fiat Panda viaggiava un uomo, sull'altra, una Opel, una famiglia composta da padre, madre e i due figli.

L'impatto frontale, violentissimo, ha fatto finire fuori strada una delle due automobili mentre l'altra all'arrivo dei soccorritori era rimasta di traverso al centro della carreggiata.

Le operazioni di soccorso

Sul posto è giunto il personale della Stradale e i carabinieri, che hanno chiuso via Aurelia in entrambe le direzioni per rendere possibili le operazioni di soccorso. Il traffico è stato così temporaneamente deviato. I vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto per affidarli alle cure del personale medico del 118. Due quelli più gravi: un bambino di 7 anni che è stato trasferito in codice rosso alla sede di Palidoro dell'ospedale Bambino Gesù, e il padre che è stato elitrasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma.

Leggi anche Incidente in autostrada tra Valmontone e Colleferro, grave una donna

Sul posto un'eliambulanza del 118

La strada è stata riaperta al traffico veicolare solo quando sono terminate le operazioni di soccorso, che come detto hanno reso necessario anche l'atterraggio di un'eliambulanza, e le condizioni di sicurezza sulla sede stradale sono state ripristinate e i rilievi per stabilire eventuali responsabilità terminati. È infatti ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.