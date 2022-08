Grave incidente stradale in via Salaria, nel reatino: morto il conducente di un camion Un grave incidente si è verificato a Fara Sabina, nel reatino: un camion è caduto dal cavalcavia di via Salaria, morto il conducente. Traffico rallentato in entrambe le direzioni.

A cura di Beatrice Tominic

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto 2022, si è verificato un incidente stradale mortale all'altezza di Borgo Quinzio, frazione di Fara Sabina, comune in provincia di Rieti, in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto mentre i mezzi coinvolti stavano percorrendo la via Salaria, sulla strada statale 4, più specificatamente all'altezza del chilometro 41,700 circa. Non è ancora chiara la dinamica che ha provocato l'incidente: per il momento sappiamo che è rimasto coinvolto un mezzo pesante che, dopo aver divelto le barriere del viadotto presente al km 41,70o, è uscito dalla strada ed è caduto dal cavalcavia, andando ad invadere la strada sottostante.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi per le cure mediche alle persone ferite, mettere in sicurezza l'area coinvolta nel sinistro e cercare di riattivare la circolazione stradale nel minor tempo possibile. In particolare, sono subito arrivate alcune squadre di Anas Gruppo FS Italiane e le forze dell'ordine. Oltre ai carabinieri, sul luogo sono arrivati anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza pronta a soccorrere le persone rimaste coinvolte nell'incidente. All'inizio si contavano due persone rimaste ferite nell'impatto, poi uno dei due, quello che si trovava nelle condizioni peggiori, è morto.

In breve tempo è anche una gru per provare a rialzare il mezzo caduto dal cavalcavia e iniziare le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Adesso la priorità, oltre a soccorrere i feriti, è consentire la ripresa della circolazione dei veicoli sulla strada nel minor tempo possibile.