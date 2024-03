Grave incidente oggi su via Flaminia: morto sul colpo un 19enne Stando a quanto si apprende, intorno alle 4 un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della sua moto, una Kymco Agility 125, ed è morto praticamente sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nella notte di oggi, sabato 2 marzo, a Roma. Stando a quanto si apprende, intorno alle 4 un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della sua moto, una Kymco Agility 125, ed è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto lungo via Flaminia all'altezza del sottopasso Euclide, uscita Tor di Quinto.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.