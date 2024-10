video suggerito

Grave incidente nella notte a Frosinone, auto si ribalta: un morto e tre feriti in condizioni disperate L’uomo al volante dell’automobile, un 32enne, è morto sul colpo. Sono in gravi condizioni anche i suoi amici e uno dei tre, sempre secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni critiche e tuttora in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nella notte lungo la via provinciale Morolense, tra Supino e Frosinone. Secondo quanto si apprende, un uomo è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti. Come si vede nella foto diffusa dai vigili del fuoco, l'automobile su cui viaggiavano si è ribaltata a lato della carreggiata.

Per motivi ancora da accertare, la Ford Focus grigia è finita fuori strada e la persona che era al volante, un cittadino di 32 anni, è morta praticamente sul colpo. Si tratta di un cittadino di nazionalità albanese e residente da anni ad Alatri. Sono in gravi condizioni anche i suoi amici e uno dei tre, sempre secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni critiche e tuttora in pericolo di vita.

Soccorsi dal personale dei vigili del fuoco e in seguito dagli operatori del 118, i tre feriti sono stati portati tutti d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Sul posto, intorno alle 3 della scorsa notte, sono arrivati i carabinieri della pattuglia del Nucleo Radiomobile di Frosinone e della caserma di Supino. Questi hanno trovato il corpo del conducente all'esterno dell'abitacolo e i tre feriti ancora all'interno dell'automobile.

I militari hanno eseguito i rilievi del caso per accertare le cause dell'incidente: un malore improvviso del conducente? Un colpo di sonno? Oppure ancora un cinghiale ha attraversato la strada all'improvviso e questo a causato l'incidente? Quel che sembra certo, tuttavia, è che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Non ci sono infatti segni sulla carreggiata o sulla carrozzeria dell'automobile che indichino il coinvolgimento di un altro mezzo.