Grave incidente in viale Parioli, auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada

Tragedia in viale Parioli a Roma, dove stamattina un’auto ha travolto e ucciso una 86enne mentre attraversava la strada.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto in viale Parioli a Roma. La vittima è una donna, che è morta. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 26 dicembre, durante le festività natalizie. Un'auto ha travolto la donna, mentre attraversava la strada. Da quanto si apprende si tratta di una ottantaseienne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'investimento la donna, un'anziana di ottantasei anni, stava camminando lungo viale Parioli. Stava attraversando la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Fiat Panda, che viaggiava in direzione di piazza Ungheria, l'ha travolta mentre si trovava all'altezza del civico 93. L'impatto è stato violento e l'anziana è stata scaraventata sull'asfalto. Alla guida della macchina c'era una donna di settant'anni, che subito dopo l'investimento si è fermata a prestare soccorso alla vittima.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimare l'anziana, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Il decesso è sopraggiunto sul luogo dell'incidente e non è stato possibile il trasporto in ospedale. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del II Gruppo Parioli, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio la responsabilità dell'automobilista.

Un altro incidente mortale c'è stato il giorno di Natale, quando un motocicista quarantanovenne ha perso il controllo della moto, finendo contro il guardrail, mentre viaggiava lungo via Aurelia all'altezza del 12esimo chilometro in direzione Roma. Un impatto che purtroppo si è rivelato fatale e il decesso è sopraggiunto sul posto.