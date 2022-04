Grave incidente, auto si ribalta a Roma. L’appello: “Aiutateci a trovare chi ci ha salvato” Le due ragazze rimaste ferite in un incidente in via Tito Labieno, Roma, hanno pubblicato un appello per ritrovare le persone che le hanno salvate.

A cura di Enrico Tata

Nella notte di ieri, intorno alle 23.40, un'automobile si è ribaltata all'incrocio tra via Tito Labieno e via Quintilio Varo, zona Tuscolano-Subaugusta a Roma. A bordo dell'automobile c'erano due ragazze, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi e anzi sono state subito in salvo dai soccorritori arrivati sul posto. Le stesse vittime dell'incidente hanno poi pubblicato due post su Facebook per lanciare un appello: "Chiedo a chiunque possa essere testimone di contattarmi. Cerco ľinfermiera che ci ha soccorso nell'immediatezza per poterla almeno ringraziare".

Questo invece il post dell'altra ragazza: "Siamo state colpite da un altra auto tra l'incrocio di Via Tito Labieno e Via Quintilio Varo in zona Tuscolana Cinecittà. Chiunque avesse informazioni sull'incidente può rivolgersi cortesemente alla mia amica …inoltre stiamo cercando di ritrovare l'infermiera che mi ha assistito non lasciandomi mai sola in quanto ero incastrata nel veicolo. Lo sportello dell'auto e la cinta sono stati aperti e tagliati da un vigile del fuoco non in servizio. Vorrei ringraziare entrambi per il prezioso aiuto. Condividete per favore questo post in modo da poter avere più informazioni possibile e in modo anche da poter ringraziare chi ci ha sostenuto".

Una testimone ha risposto all'appello, scrivendo: "Ciao, io sono arrivata 5 minuti dopo, ma i miei amici erano da Rab, non hanno visto l'incidente ma solo sentito il botto e tanto fumo. Contatta Rab, il locale di via Tito Labieno, forse loro sono a conoscenza di qualche testimone, è frequentato da tanti clienti abituali sono loro che hanno chiamato i soccorsi. Spero stiate bene".