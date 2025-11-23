Grave incidente a Velletri, trattore con rimorchio si ribalta

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23 novembre. Un trattore con rimorchio si è ribaltato in via Colle Perino, nel Comune di Velletri in provincia di Roma. Il sinistro è successo poco fa, intorno alle ore 10.30. Al momento non sono note le condizioni di salute della persona che era alla guida del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale sanitario con l'ambulanza. Oggi Velletri è impagnata con i festeggiamenti del patrono San Clemente, in programma messe solenni, una fiera storica e altri eventi culturali e religiosi, che durano più giorni.

A segnalare l'incidente a Fanpage.it è stato un lettore, un residente, che si trovava di passaggio, diretto fuori città. "Stavo transitando con l'auto lungo via Colle Perino, quando ho visto diversi veicoli parcheggiati. Non capendo cosa fosse accaduto ho accostato un attimo e ho visto un trattore ribaltato, dietro aveva un rimorchio anch'esso ribaltato. Molte persone si sono fermate a vedere cosa fosse successo e a prestare soccorso alla persona che si trovava alla guida del mezzo agricolo. Avevano già chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Nel mentre infatti stavano arrivando l'ambulanza e gli agenti della polizia municipale".

Il tratto in cui si è verificato l'incidente si trova nei pressi dell'incrocio con via Appia. Un ingresso a curva in discesa che appunto da via Appia porta a via Colle Perino, in una zona fuori dal centro, nelle campagne. Terminate le operazioni di soccorso spetterà agli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica del sinistro, probabilmente il mezzo agricolo si è ribaltato procedendo lungo un terreno con dislivello. Da quanto si apprende pare che si tratti di un incidente autonomo nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma le verifiche sono in corso.

Notizia in aggiornamento