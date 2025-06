Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Grave incidente nella tarda serata di ieri, lunedì 9 giugno, a Latina Scalo. Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione. Insieme a lei c'era la sorellina più piccola, per fortuna rimasta illesa. Stando a quanto ricostruito, la 13enne è stata colpita in pieno da un'automobile: prima ha sbattuto con violenza contro il parabrezza, poi è stata sbalzata sulla carreggiata.

La donna al volante della vettura si è immediatamente fermata per accertarsi delle condizioni di salute delle due bimbe e ha subito chiamato il 118. La 13enne ha riportato una frattura alla gamba e altre gravi lesioni e per questo è stata soccorsa dal personale sanitario dell'ambulanza e trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. In seguito, vista la gravità delle ferite, i medici del capoluogo pontino hanno chiesto e disposto il trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Sempre a Latina Scalo nella tarda serata di domenica un pirata della strada ha investito un uomo di nazionalità indiana. Quest'ultimo, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato travolto mentre si stava recando al lavoro in via Carrara, incrocio con via Verri, nella zona industriale tra Latina Scalo e Tor Tre Ponti. Dopo l'impatto, è stato sbalzato in un fosso, ma per fortuna le sue condizioni non erano gravi. Soccorso dal proprio datore di lavoro, quest'ultimo ha allertato forze dell'ordine e 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale ortopedico Icot per accertamenti.

La polizia ha avviato le indagini per risalire al conducente del mezzo, scappato subito dopo l'incidente senza prestare i primi soccorsi alla vittima.