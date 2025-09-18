roma
Grave incidente a Fiumicino, motociclista di 35 anni in pericolo di vita

Un motociclista di 35 anni è in pericolo di vita dopo uno scontro che ha coinvolto la sua moto, una Yamaha, e due automobili. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre.
A cura di Enrico Tata
Immagine di repertorio
Grave incidente a Fiumicino lungo via della Scafa, all'altezza di via Arsiero. Un motociclista di 35 anni è in pericolo di vita dopo uno scontro che ha coinvolto la sua moto, una Yamaha, e due automobili. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, sul tratto della strada statale 296 "Della Scafa", al chilometro 3,200. Il centauro è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato in ospedale con un'eliambulanza atterrata sul luogo dell'incidente. La prognosi resta riservata e l'uomo è tuttora in pericolo di vita.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per consentire i rilievi e l'arrivo dei soccorsi, con il traffico che è stato deviato.  Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine.

Incidenti stradali
roma
