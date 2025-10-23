roma
video suggerito
video suggerito

Gli si affiancano con l’auto in corsa e sparano: 27enne muore dopo quasi 6 mesi di agonia

È morto dopo sei mesi dall’agguato l’uomo di 27 anni colpito lo scorso maggio con arma da fuoco a Vitinia. Continuano le indagini sul caso, per cercare di identificare chi ha sparato.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È morto dopo quasi sei mesi di agonia il ventisettenne raggiunto da colpi di arma da fuoco a Vitinia. Nell'agguato, avvenuto lo scorso 11 maggio, l'uomo era rimasto gravemente ferito, prontamente soccorso in ospedale. A causa delle gravi ferite riportate, però, è stato trasferito in una struttura di lunga degenza a Guidonia Montecelio, dove è morto nella mattinata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025.

L'agguato lo scorso 11 maggio

I fatti sono avvenuti lo scorso 11 maggio in via Ostiense, all'altezza della zona di Vitinia, nel IX municipio, era mattina presto. Il ventisettenne si trovava a bordo della sua automobile quando una macchina gli si è affiancata. Il finestrino si è aperto e dall'auto hanno iniziato a sparare contro di lui. Il ventisettenne è stato raggiunto da una raffica di proiettili che lo hanno ferito alla testa e all'addome. 

Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi della polizia di Roma Capitale per gestire la viabilità mentre arrivavano i soccorritori e i carabinieri. I militari hanno subito iniziato a svolgere i rilievi scientifici per cercare di ricostruire con esattezza l'accaduto e con la speranza di rintracciare chiunque abbia sparato.

Leggi anche
Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto: anziano muore dopo mesi di agonia

Nel frattempo il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, in condizioni critiche. Successivamente è stato trasferito nella struttura di lunga degenza a Guidonia Montecelio.

La morte del ventisettenne

A quasi sei mesi di distanza da quel violento agguato, il ventisettenne, che si trovava ancora nella struttura di Guidonia Montecelio, è morto. La salma, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari. Nel frattempo sull'episodio non si sono ancora arrestate le indagini, affidate ai carabinieri di Ostia. Spetta a loro il compito di chiarire chi abbia sparato contro la macchina del ventisettenne e per quale motivo.

Attualità
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
I tre ultras dopo l'assalto al bus di tifosi: "Li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti"
Uno dei fermati ammette di aver lanciato il sasso fatale: "Era il più appuntito"
Il 20enne fermato in lacrime: "Mi dispiace, vorrei scusarmi con la famiglia"
Uno dei fermati: "Ho tirato un sasso, ma non volevamo uccidere"
Onore, orgoglio ultras e bandiere nere: la sede dei camerati a Rieti accusati dell'omicidio dell'autista del bus
Si stringe il cerchio su altri ultras: test del dna sui possibile complici
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views