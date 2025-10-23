Gli si affiancano con l’auto in corsa e sparano: 27enne muore dopo quasi 6 mesi di agonia

È morto dopo sei mesi dall’agguato l’uomo di 27 anni colpito lo scorso maggio con arma da fuoco a Vitinia. Continuano le indagini sul caso, per cercare di identificare chi ha sparato.

Immagine di repertorio

È morto dopo quasi sei mesi di agonia il ventisettenne raggiunto da colpi di arma da fuoco a Vitinia. Nell'agguato, avvenuto lo scorso 11 maggio, l'uomo era rimasto gravemente ferito, prontamente soccorso in ospedale. A causa delle gravi ferite riportate, però, è stato trasferito in una struttura di lunga degenza a Guidonia Montecelio, dove è morto nella mattinata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025.

L'agguato lo scorso 11 maggio

I fatti sono avvenuti lo scorso 11 maggio in via Ostiense, all'altezza della zona di Vitinia, nel IX municipio, era mattina presto. Il ventisettenne si trovava a bordo della sua automobile quando una macchina gli si è affiancata. Il finestrino si è aperto e dall'auto hanno iniziato a sparare contro di lui. Il ventisettenne è stato raggiunto da una raffica di proiettili che lo hanno ferito alla testa e all'addome.

Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi della polizia di Roma Capitale per gestire la viabilità mentre arrivavano i soccorritori e i carabinieri. I militari hanno subito iniziato a svolgere i rilievi scientifici per cercare di ricostruire con esattezza l'accaduto e con la speranza di rintracciare chiunque abbia sparato.

Leggi anche Ubriaco e drogato travolge un uomo mentre con la Porsche fa a gara con due moto: anziano muore dopo mesi di agonia

Nel frattempo il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, in condizioni critiche. Successivamente è stato trasferito nella struttura di lunga degenza a Guidonia Montecelio.

La morte del ventisettenne

A quasi sei mesi di distanza da quel violento agguato, il ventisettenne, che si trovava ancora nella struttura di Guidonia Montecelio, è morto. La salma, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari. Nel frattempo sull'episodio non si sono ancora arrestate le indagini, affidate ai carabinieri di Ostia. Spetta a loro il compito di chiarire chi abbia sparato contro la macchina del ventisettenne e per quale motivo.