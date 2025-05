video suggerito

Sparatoria in via Ostiense: raffica di proiettili ferisce 27enne a testa e addome, è gravissimo Via Ostiense è temporaneamente chiusa per una sparatoria avvenuta stamattina presto. Gravissimo un 27enne raggiunto da una raffica di proiettili, che lo hanno ferito alla testa e all'addome.

A cura di Alessia Rabbai

Sparatoria in via Ostiense a Roma. Un ventisettenne è gravissimo, raggiunto da una raffica di proiettili, che lo hanno ferito alla testa e all'addome. Il ferimento è avvenuto la mattina presto di oggi, domenica 11 maggio, in zona Vitinia, nel IX Municipio. La strada è chiusa temporaneamente al traffico per consentire ai carabinieri i rilievi scientifici. Sul posto sono presenti varie pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, per gestire la viabilità.

Il 27enne raggiunto da una raffica di proiettili

Secondo quanto ricostruito finora al momento del grave ferimento erano circa le ore 6.30. Il ventisettenne, un ragazzo di nazionalità egiziana che lavora come buttafuori in locali e discoteche, era a bordo della sua auto e si trovava in via Ostiense, nel territorio di Vitinia, viaggiando verso Roma. Improvvisamente un veicolo si è avvicinato alla sua macchina, da dentro qualcuno gli ha puntato contro un'arma da fuoco e ha premuto il grilletto, scaricandogli addosso una raffica di proiettili all’altezza del chilometro 13300.

A raggiungerlo sarebbero quattro colpi, che lo hanno ferito alla testa e all'addome in maniera seria. Forse si tratta di una vendetta dopo una lite in discoteca. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del veicolo, l'ipotesi al momento è che si tratti di almeno di due, una alla guida e l'altra con l'arma in mano. Subito dopo aver esploso i colpi il veicolo è scappato, facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce.

Il paziente sottoposto ad una delicata operazione chirurgica

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario a sirene spiegate, che ha preso subito in carico il ferito e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le condizioni di salute del paziente sono molto gravi, i medici hanno lavorato sulle ferite provocate dai proiettili, sottoponendo il paziente ad una delicata operazione chirurgica. Fondamentali per la ripresa saranno le prossime ore. La prognosi è riservata.

Via Ostiense chiusa per rilievi domenica mattina

Presenti sul luogo della sparatoria i carabinieri della Compagnia Roma Ostia, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dianmica dell'accaduto, coordinati dalla Procura. I militari cercheranno di risalire agli autori del gesto, al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di zona, che potrebbero aver ripreso gli aggressori in fuga.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con varie pattuglie. Gli agenti dei gruppi IX Eur e X Mare hanno chiuso temporaneamente via Ostiense, gestito la viabilità e le deviazioni del traffico, per agevolare le operazioni di soccorso dei sanitari e i rilievi dei carabinieri. Via Ostiense è chiusa al traffico in direzione Roma Centro, nel tratto compreso tra via Fiumalbo e via Sarsina.