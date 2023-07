Gli sferrò un pugno per la mascherina abbassata: Massimo Popolizio risarcisce la vittima Il procedimento per lesioni personali si è concluso con un accordo tra le parti per un risarcimento economico. Nel gennaio 2022 l’attore e doppiatore aveva aggredito con un pugno un uomo colpevole, a suo dire, di non indossare correttamente la mascherina.

A cura di Teresa Fallavollita

Massimo Popolizio. Foto: LaPresse

Si è concluso con un accordo per un risarcimento economico il procedimento giudiziario che vedeva protagonista Massimo Popolizio, accusato di lesioni personali. L’attore e doppiatore, celebre per aver prestato la sua voce a Voldemort, aveva sferrato un pugno in faccia a un uomo colpevole, a suo dire, di tenere la mascherina abbassata sotto il naso e la bocca. Raggiunto l’accordo tra le parti, il procedimento è stato quindi dichiarato estinto per intervenuto ristoro economico.

L’aggressione per una mascherina abbassata

L’aggressione risale al 23 gennaio 2022. Ancora nel pieno della pandemia, Popolizio si trovava all’interno di un mercatino dell’usato in via Sebastiano Grandis, nel quartiere Esquilino, quando è scoppiato un acceso diverbio con un uomo. Quest’ultimo, 53 anni, non avrebbe indossato correttamente la mascherina. Da quanto risulta dalle ricostruzioni, l’uomo se la sarebbe temporaneamente abbassata per potersi soffiare il naso.

Dopo una breve discussione che sarebbe ben presto sfociata in insulti reciproci, l’interprete teatrale, in uno scatto d’ira, lo aveva colpito con un pugno al volto. La vittima aveva riportato lesioni al bulbo oculare con una prognosi di 15 giorni. Dopo la visita e le dovute medicazioni al pronto soccorso, l’uomo – difeso dall'avvocato Nicola Capozzoli – aveva deciso di sporgere denuncia contro il suo aggressore.

La carriera di Popolizio, tra cinema, doppiaggio e teatro

Attore di cinema e teatro, doppiatore e regista, Massimo Popolizio ha recitato, tra gli altri, in film di successo come ‘Romanzo criminale' diretto da Michele Placido, ‘Mio fratello è figlio unico' (Luchetti), ‘Il giovane favoloso' (Martone).

Tra i lavori più noti spicca la parte di Vittorio Sbardella ne ‘Il divo', di Paolo Sorrentino, e il più recente ruolo del rispettato medico Pavone ne ‘I Predatori', di Pietro Castellitto.

Nel mondo del doppiaggio, Popolizio ha dato voce a personaggi di alcune saghe di successo: primo su tutti al più potente mago oscuro del magico mondo di ‘Harry Potter', ma anche a Tom Cruise in ‘Eyes Wide Shut' e a Lionel Abelanski in ‘Train de vie'.