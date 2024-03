video suggerito

Gli orari dei mezzi a Roma a Pasqua e Pasquetta 2024: le modifiche ai servizi e le strade chiuse Per Pasqua e Pasquetta 2024 sono previste modifiche alla viabilità vicino alla basilica di San Pietro. Per tre giorni consecutivi è prevista la pedonalizzazione dei Fori Imperiali, con relative deviazioni dei bus. Il 31 marzo e 1 aprile le ztl non saranno attive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In occasione delle festività pasquali 2024 a Roma sono previste diverse modifiche alla viabilità non solo per bus, metro e tram, con strade chiuse e divieti di sosta vicino alla basilica di San Pietro. Per tre giorni consecutivi è prevista la pedonalizzazione dei Fori Imperiali, con relative deviazioni dei bus e che nei giorni di Pasqua e Pasquetta le ztl non saranno attive.

Gli orari dei bus a Roma nel weekend di Pasqua 2024 con il cambio ora

Tra sabato 30 e domenica 31 marzo alle ore 2 torna l'ora legale e gli orologi andranno spostati in avanti di un'ora. Atac modifica l'orario per il servizio di superfiucie di bus e tram. Per gli orari aggiornati si consiglia di consultare il sito. I bus notturni non fanno le corse normalmente previste tra le ore 2 e le ore 2.59. La linea tram 8 non svolge le corse tra le ore 2 e le ore 2.59. Dopo il cambio dell'ora le partenze saranno da Casaletto alle ore 3; da piazza Venezia alle ore 3.19, 3.29. Per quanto riguarda la rete diurna le linee bus 44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e Roma Tpl 314-404-444, che hanno in programma l'ultima corsa alle ore 2, la faranno al passaggio dall'ora solare all'ora legale, alle ore 3. Infine le corse delle linee di collegamento A10, A60, A70, L10, L70, T20 previste tra le ore 2.01 e le ore 3.01 verranno effettuate con 60 minuti di posticipo sugli stessi percorsi.

Deviazioni bus tra sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile ai Fori Imperiali

Via dei Fori Imperiali è pedonalizzata per tre giorni consecutivi, in occasione delle festività pasquali. La strada sarà chiusa anche ai bus sabato 30 e domenica 31 marzo, come ogni ultimo weekend del mese, e anche lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta. Deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e, sabato, anche la 117. Nelle notti di venerdì, sabato e domenica devia la nMB. Per maggiori informazioni sulle deviazioni delle varie linee consultare il sito Atac.

Gli orari delle metro a Roma a Pasqua e Pasquetta 2024

Per quanto riguarda il servizio delle linee metropolitane di Roma, non ci saranno modifiche per Pasqua e Pasquetta: gli orari d'apertura, chiusura e la frequenza delle corse restano gli stessi. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile le metro fanno il normale servizio dei giorni festivi, con le ultime alle ore 23.30.

Da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile strade chiuse al Vaticano

Dal 30 marzo al primo aprile, sono in programma divieti di sosta e chiusure sulle strade a Roma e a ridosso della basilica di San Pietro. A Testaccio via Galvani è chiusa per potature tra le 7 e le 17 di sabato nel tratto tra via Beniamino Franklin e via Zabaglia. Le linee di bus 718, 719 e 775 saranno deviate sul lungotevere Testaccio e via Zabaglia. Le linee 718 e 719 passeranno anche su via Marmorata. Dalle 15 alle 19, c'è il corteo del Movimento Studenti Palestinesi in Italia, da piazza della Repubblica giungerà a piazzale Tiburtino, con divieti di sosta su piazza della Repubblica e piazzale Tiburtino e chiusure al traffico – e deviazioni bus – al passaggio del corteo. Dal 30 marzo, sul litorale, cambia l'orario del sabato e dei festivi della linea di bus 01 (circolare con capolinea unico su piazzale della stazione del Lido) Dalle 18 alle 20, in largo Bartolomeo Perestrello c'è la manifestazione “allo scopo di effettuare una preghiera religiosa al tramonto”. Dalle 18, allo stadio Olimpico, c'è Lazio-Juventus, con lo sgombero entro le ore 8 di tutti i veicoli in sosta su Lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo.