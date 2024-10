video suggerito

Gli eventi e le feste di Halloween 2024 a Roma e nel Lazio: cosa fare e dove andare il 31 ottobre Fanpage.it ha selezionato alcuni tra gli eventi di Halloween 2024 più interessanti e divertenti a Roma e nel Lazio sia per bambini, che per adulti, come ad esempio la Cena Dj Set Cinecittà. Ecco tutte le info su orari, costi e programma.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di Roma World

Il 31 ottobre 2024 è la notte di Halloween, per festeggiarla a Roma e nel Lazio non mancano eventi, feste e occasioni di divertimento. Appuntamenti per tutti i gusti, adatte a tutte le età, per adulti, ragazzi e famiglie con bambini, tra campi di zucca come La fattoria delle zucche a Roma World, villaggi a tema come Mexican Halloween Village e luoghi suggestivi e ‘instagrammabili'. Eccone alcuni che abbiamo scelto per voi, la maggior parte sono con ingresso a pagamento.

Halloween al Bosco di Paliano

Il Bosco di Paliano

Al Bosco di Paliano in provincia di Frosinone è in programma una serata di Halloween "da paura!", con maschere spaventose, rapaci notturni, musica a tema, tiro con l'arco e creazioni artiginali. L'evento è per bambini e adulti dalle ore 16.00 in poi. Alle 18 c'è l'apertura del bosco, alle ore 19.30 il gioco della pignatta, il concorso per la maschera più mostruosa, dalle 20.00, passeggiata guidata al buio nel bosco con i racconti gotici di Daniele Galimberti; un percorso pauroso con attori itineranticon Officine Alcazzar. Si può anche mangiare, sul menù ci sono lasagne alla zucca, salsicce con fagioli, panini assortiti con verdure, porchetta o formaggi, patatine fritte, ciambelline, crostate, zucchero filato e vin brulé! Si consiglia l'acquisto dei biglietti online.

Dove: Bosco di Paliano, a tre chilometri dall'uscita di Colleferro, sulla Roma-Napoli

A che ora: dalle 16

Costo: 3 euro ridotto e 5 euro adulti

La Fattoria delle zucche a Roma World

La fattoria delle zucche di Roma World

Dal 5 al 3 novembre è in programma Halloween a Roma World. Il parco è decorato con zucche e balle di fieno, in programma ci sono laboratori per bambini di intaglio e decorazione delle zucche, con la supervisione di un adulto. I posti sono limitati e si consiglia prenotare. Gli altri appuntamenti sono: lo spettacolo dei gladiatori e dei rapaci, Roma World Show, il tiro con l'arco, il tour botanico, i giochi nel bosco e playground all'aperto. Si può mangiare al ristorante all'aperto La Taberna, in cui servono piatti dell'antica Roma. Qua tutte le info sui biglietti acquistabili online.

Dove: La Taberna, Roma World in via Via Irina Alberti

A che ora: 12:30 – 14:00 – 17:30

Costo: varie opzioni e pacchetti a partire da 15 euro con biglietti acquistabili online

Mexican Halloween Vintage a Marino

Halloween all'Humo

Ai Castelli Romani nel Comune di Marino in provincia di Roma Halloween si festeggia con il Festival del Cibo di Strada, un'iniziativa alla prima edizione, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre. È rivolta ad adulti e bambini e si svolge all'interno del Mexican Halloween Village, all'Humo. Si può scegliere tra cento prelibatezze di ogni genere: regionali, estere, e vegane e per celiaci con street chef da tutta Italia. C'è una selezione di vini locali e birre artigianali. In programma ci sono concerti, artisti di strada, spettacoli e vari ospiti. C'è inoltre un'area per bambini, con laboratori creativi, trucca zombie e intrattenimento per i più piccoli. Non c'è un biglietto d'ingresso, ma un'offerta libera.

Dove: via dei Laghi al chilometro 4, Comune di Marino

A che ora: dalle 11.30 alle 22.00

Costi: Ingresso con offerta libera

Halloween a Cinecittà World

Halloween a Cinecittà World

Halloween a Cinecittà World è il 31 ottobre, 1 e il 2 novembre, tre serate con apertura del parco fino a tardi e 40 attrazioni (garantite fino a mezzanotte), 17 attrazioni a tema Halloween, spettacoli, dj set e contenuti speciali fino a notte fonda, un'atmosfera in stile americano. Per mangiare ci sono cene a tema horror con ingresso al parco incluso o si può cenare cenare direttamente al Parco senza prenotazione. Per il programma completo, i costi e i pacchetti disponibili consultare il sito. Per la notte del 31 ottobre sono disponibili navette aggiuntive da e per: Roma Termini – Roma Eur – Aprilia – Pomezia – Torvaianica – Ostia con partenze dalle ore 10 alle ore 22.00 e rientri dalle 18.30 fino alle ore 6, prenotabili online.

Dove: via Irina Alberti

A che ora: A partire dalle ore 11 fino a notte

Costi: varie opzioni e pacchetti a partire da 22 euro con biglietti acqustabili online

La Noche De Las Animas al Gianicolo

Halloween al Gran Galà Melia Hotel al Gianicolo

Alla Villa Agrippina Gran Meliá Hotel al Gianicolo è in programma il party di Halloween "La noche de las animas", un evento per adulti. La cena è a base di jamon ibérico, accompagnato da croccante pan cristal e pomodoro tortilla vaga di patata e zucca, croquetas di jamon ibérico irresistibilmente cremose, pimientos de padrón, mejillones a la marinera, paella del Señoret e per dolce churros con cioccolato e salsa Halloween. Dopo la cena è in programma serata disco. La prenotazione è obbligatoria, per le informazioni sui costi della serata consultare il sito.

Dove: via del Gianicolo 3 a Roma

A che ora: Cena dalle 20, ingresso disco dalle 23

Costi: varie opzioni da consultare sul sito per la cena, ingresso in lista solo per la serata disco a 15 euro

Halloween al Chiostro del Bramante

Il chiostro del Bramante di sera

Al Chiostro del Bramante c'è un laboratorio di Halloween per bambini e bambine dai quattro ai dieci anni, un pomeriggio all'insegna di arte, gioco e guasto. I piccoli possono venire mascherati e faranno una visita alla mostra. A seguire li aspetta un divertente laboratorio creativo, cui dare sfogo alla loro fantasia. L'incontro termina con una merenda a base di biscottini preparati dallo chef. È necessario prenotarsi tramite email infomostra@chiostrodelbramante.it. Per altre informazioni consultare il sito web del Chiostro del Bramante.

Dove: via Arco della Pace, 5



A che ora: dalle 17.30 alle 19:00

Costi: 20 euro (attività e biglietto)