Gli afferra la testa, la sbatte contro un garage e lo uccide: arrestato un 38enne Dopo quasi un anno, le indagini del commissariato Tuscolano hanno portato all’arresto di un uomo 38enne, accusato di aver ucciso un senza fissa dimora la scorsa estate in piazza dei Tribuni.

A cura di Teresa Fallavollita

Lo ha preso a schiaffi, pugni e calci, poi lo ha afferrato per la testa e lo ha fatto sbattere contro un garage, uccidendolo. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni, è morto quattro giorni dopo. A massacrare la vittima, un senza fissa di origine polacca, un connazionale, anche lui senzatetto, di 38 anni. Per quanto accaduto, lo scorso luglio, è stato arrestato oggi un uomo di 38 anni gravemente indiziato di omicidio preterintenzionale aggravato, dopo quasi un anno di indagini.

Cosa è successo lo scorso luglio

Estate 2022. Un’ambulanza accorre in piazza dei Tribuni (Quadraro, sud-est di Roma) per soccorrere un uomo privo di sensi, in seguito a una lite. È l'11 luglio: l’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale, muore dopo pochi giorni.

Gli investigatori del commissariato Tuscolano, grazie alle telecamere presenti e alle testimonianze raccolte, sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti: al culmine di un’accesa lite scoppiata in piazza dei Tribuni per futili motivi, il 38enne attualmente indagato avrebbe sbattuto più e più volte la testa della vittima contro lo spigolo di un box in metallo, provocandone la morte.

All’arrivo dell’ambulanza l’uomo era già privo di sensi e presentava un’ampia ferita sulla nuca: dopo pochi giorni ne è stato registrato il decesso.

Le indagini e l'arresto

Le indagini sono state condotte fin da subito dagli agenti del commissariato Tuscolano in stretto coordinamento con la Procura di piazzale Clodio: dopo una lunga serie di accertamenti e testimonianze raccolte e dopo aver passato al vaglio le telecamere della zona, stamattina per l’uomo è scattata la misura cautelare. I poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in carcere, dove resterà a disposizione della magistratura in attesa delle prossime fasi del processo.

Ad indagare i poliziotti del commissariato Tuscolano: hanno eseguito oggi l’arresto del 38enne e lo hanno scortato in carcere. L’uomo, presunto innocente fino alla definitiva condanna, è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato.