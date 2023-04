Giusy Marotta fuori pericolo di vita: la criminologa del caso Mollicone era rimasta ferita in un incidente Le sue condizioni sembravano gravissime, ma per fortuna nel pomeriggio i medici hanno diffuso la notizia: la legale 33enne è fuori pericolo di vita. Giusy Marotta aveva lavorato nel team di difesa della famiglia Mottola nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone.

A cura di Enrico Tata

La criminologa Giusy Marotta è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino e poi al Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni sembravano gravissime, ma per fortuna nel pomeriggio i medici hanno diffuso la notizia: la legale 33enne è fuori pericolo di vita.

La donna è rimata ferita in un terribile incidente automobilistico quando era al volante della sua C3 in piena notte. Lo schianto è avvenuto intorno all'una del 5 aprile sulla strada Sferracavalli, tra Cassino e il comune di Sant'Elia.

L'avvocata, residente a Cassino, ha partecipato al processo in corte d'Assise per l'omicidio di Serena Mollicone nel quale erano imputati i membri della famiglia Mottola, accusati di aver ucciso la 18enne di Arce nel 2001. Marotta ha lavorato come consulente dei Mottola.

Il pool di difesa della famiglia Mottola era guidato dal criminologo Carmelo Lavorino e la dottoressa Marotta lo ha affiancato nella realizzazione della "Relazione tecnica di consulenza criminalistica criminologica forense investigativa sistemica" o "Superconsulenza". "Il Pool intero ha confutato l'impianto accusatorio con scienza, coscienza, diligenza e conoscenza dei fatti dimostrando, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la totale estraneità del m.llo Franco Mottola, di Annamaria Mottola e di Marco Mottola all'omicidio di Serena Mollicone, del quale si deve individuare e punire il/i vero/i responsabile/i, non la vittima di turno. Che Dio guidi la mente e l'operato dei Giudici guidandoli verso la Verità", aveva dichiarato Lavorino dopo la lettura della sentenza di assoluzione per i Mottola.

Lo stesso criminologo ieri ha dato su Facebook l'annuncio sulle condizioni di salute della collega: "Giusy Marotta è fuori pericolo. Un abbraccio e auguri a lei ed alla famiglia. Un ringraziamento caloroso alla Guardia giurata che l'ha soccorsa, al personale del 118, al personale dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino e dell'Umberto Primo di Roma, alle Forze dell'Ordine".