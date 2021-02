Giuseppe Conte candidato sindaco di Roma. Alla domanda dei giornalisti alle telecamere del Tg3 che oggi lo hanno intervistato in strada per le vie del centro storico, il primo ministro uscente ha risposto in maniera chiara e decisa, su una possibile corsa al Campidoglio, in vista delle elezioni comunali in programma nel 2021: "No, grazie". Giuseppe Conte ha inoltre confermato alla stampa che non ricoprirà il ruolo di ministro nel nuovo governo di Mario Draghi.

I nomi dei possibili candidati a sindaco di Roma

Per quanto riguarda i nomi dei possibili candidati a sindaco di Roma, dal Partito Democratico è uscito il nome dell'ex ministro all'Economia Roberto Gualtieri, personaggio caro al governatore del Lazio e segretario di partito Nicola Zingaretti, pronto ad accettare l'impegno qualora ottenesse l'appoggio del centrosinistra. Un cambio in corsa avvenuto durante la crisi di Governo, precedentemente il partito aveva individuato la figura di Carlo Calenda, che ha però ricevuto solo dei ‘no'. Per quanto riguarda il centrodestra, pare sfumare l'ipotesi di Guido Bertolaso, nome prediletto da Lega e Forza Italia, che forse sarà chiamato ad occupare il posto del commissario all'emergenza Covid del governo uscente, al posto di Domenico Arcuri. L'attenzione oltre a lui è rivolta verso altre due figure importanti, ossia il dirigente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi e il generale dei carabinieri Giovanni Nistri, due personalità che piacciono più a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni e che potrebbero contendersi entrambi il ruolo di concorrente del centrodestra per la corsa al Campidoglio. Resta da capire con chi sta pensando di presentarsi il Movimento Cinque Stelle e se sosterrà la ricandidatura della sindaca in carica, Virginia Raggi.