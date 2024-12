Giubileo, piazza Pia pronta per l’inaugurazione del 23 dicembre: ecco il sottopasso per le auto Mancano gli ultimi ritocchi alla nuova piazza Pia, cantiere simbolo del Giubileo 2025, che sarà inaugurata lunedì 23 dicembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Mancano gli ultimi ritocchi al cantiere di piazza Pia, che sarà inaugurato lunedì 23 dicembre. La nuova piazza pedonale e il sottopasso per le auto sul Lungotevere sono le opere simbolicamente più importanti del Giubileo 2025 per tre motivi: il primo è che in questo modo l'area di Castel Sant'Angelo e l'area di via della Conciliazione e di piazza San Pietro saranno collegate direttamente, il secondo è rappresentato dal fatto che la nuova piazza sarà teatro degli eventi più importanti del Giubileo e, terzo, il sottopasso promette di risolvere in gran parte i problemi di viabilità di un intero quadrante.

Nel video, pubblicato su Instagram da Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, si possono vedere il sottopassaggio e, in lontananza, la nuova piazza con le gradinate.

La cerimonia di inaugurazione è prevista il 23 dicembre, qualche giorno dopo la data inizialmente scelta, che è stata posticipata a causa di impegni istituzionali della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Piazza Pia sarà ‘la piazza dell'Abbaraccio', ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Quando decidemmo di fare piazza Pia, cioè di fare un tunnel in quella zona, spostare il più grande condotto fognario del centro Italia e realizzare una grande piazza con l'idea che saremmo potuti partire nell'estate del '22, mi si diceva impossibile. Siamo partiti mesi dopo, abbiamo scommesso dal punto di vista politico e istituzionale e il 23 faremo un'inaugurazione straordinaria perché quel luogo non è solo una grande piazza, ma anche un posto binazionale, una piazza dell'incontro tra l'Italia e la Santa Sede, una piazza unica dove possiamo spostare gli eventi più grandi", ha spiegato il primo cittadino, intervenendo al panel ‘Jubileum: la via italiana per un turismo inclusivo tra cultura e spiritualità' nell'ambito di Atreju 2024.