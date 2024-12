video suggerito

Non c’è Giorgia Meloni e l’inaugurazione di piazza Pia per il Giubileo slitta al 23 dicembre La cerimonia di inaugurazione della nuova piazza Pia, cantiere simbolo del Giubileo 2025 a Roma, è stata spostata dal 20 al 23 dicembre a causa di problemi di agenda da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, impegnata quei giorni prima a Bruxelles e poi in Lapponia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La nuova piazza Pia, tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, è il cantiere simbolo del Giubileo 2025 di Roma e lì, tra l'altro, si terranno molti eventi in programma nel corso dell'anno. Nessuno si vuole perdere l'inaugurazione, neanche Giorgia Meloni. E proprio a causa di impegni della presidente del Consiglio nel giorno fissato dal sindaco Gualtieri per la cerimonia, il taglio del nastro è stato rimandato di qualche giorno. La cerimonia di inaugurazione della nuova piazza e del relativo sotto passo è stata spostata ufficialmente a lunedì 23 dicembre 2024. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha già confermato la sua presenza.

L'inaugurazione della nuova piazza Pia

Nel corso della presentazione del Terzo Rapporto alla città all'Auditorium Parco della Musica, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva annunciato il 20 dicembre come data di inaugurazione di Porta Pia. A causa del complicato incastro di agende, come abbiamo anticipato, la cerimonia è stata spostata al 23 dicembre. In teoria per il 23 dicembre sono in programma altre due cerimonie in vista del Giubileo: l'inaugurazione di piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, e della nuova zona pedonale di piazza Risorgimento.

La nuova piazza Pia

Perché è slittata l'inaugurazione: il viaggio di Meloni in Lapponia

L'inaugurazione di piazza Pia è slittata a causa dell'impossibilità di partecipare alla cerimonia da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier è impegnata il 19 e il 20 dicembre a Bruxelles per il Consiglio europeo e successivamente volerà in Finlandia per partecipare, su invito del primo ministro finlandese Petteri Orpo, al primo Vertice "Nord-Sud".

Si terrà a Saariselka, un piccolo villaggio che si trova nel cuore della Lapponia. Il programma di sabato 21 prevede due sessioni, una dedicata alla sicurezza europea e la seconda al fenomeno migratorio. Nella mattinata di domenica 22 dicembre è prevista una sessione di lavoro per discutere degli sviluppi del vertice. Successivamente Meloni farà rientro in Italia e lunedì 23 potrà partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova piazza Pia a Roma.