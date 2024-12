video suggerito

Giubileo 2025, papa Francesco su Gualtieri: “Preghiamo per lui, deve fare tante cose” “Preghiamo per il sindaco Gualtieri, deve fare tante cose – ha detto il papa nel corso del tradizionale appuntamento dell’Immacolata – I cantieri di Roma sono il segno che è una città viva”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il papa in piazza Mignanelli oggi per l'Immacolata a sinistra e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a destra.

"In città ci sono cantieri dappertutto: provocano non pochi disagi, ma è il segno che Roma è una città viva, si rinnova, cerca di adattarsi alle esigenze, per essere più accogliente e più funzionale – ha dichiarato papa Francesco nel corso della preghiera in occasione dell'Immacolata, davanti alla statua della Madonna a piazza di Spagna – Ma non dimentichiamoci dei cantieri dell'anima".

Nel corso dello stesso intervento, non si è dimentica di citare anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commissario straordinario per il Giubileo della Speranza 2025, al via con l'apertura della porta santa il prossimo 24 dicembre. "Preghiamo per lui, deve fare tante cose – ha detto, discostandosi dalla preghiera e voltandosi a guardare il sindaco, presente per l'evento – Qui il sindaco di Roma prepara tutto perché le cose siano buone".

Papa Francesco e i cantieri: "Non dimentichiamo quelli spirituali"

Nel corso della sua preghiera, il pontefice non soltanto ha rivolto delle parole verso Gualtieri, ma ha fatto riferimento ai cantieri di cui Roma e piena e, in vista del Giubileo, ha invitato tutti e tutte a non perdere di vista le "cose spirituali".

Nell'atto di venerazione a Maria, in piazza Mignanelli, adiacente a piazza di Spagna, ha dichiarato: "Il tuo sguardo di Madre vede oltre. E mi sembra di sentire la tua voce che con saggezza ci dice: Il vero Giubileo non è fuori, è dentro: dentro di voi, dentro i cuori, dentro le relazioni famigliari e sociali – ha detto, rivolto alla statua della Madonna – Questa tua raccomandazione ci fa bene, ne abbiamo tanto bisogno, perché, senza volerlo rischiamo di essere presi totalmente dall'organizzazione, dalle cose da fare, e allora la grazia dell'Anno Santo, che è tempo di rinascita spirituale, di perdono e di liberazione sociale, questa grazia giubilare viene soffocata". E poi il ringraziamento, inaspettato, a Gualtieri: "Ma qui il sindaco di Roma prepara tutto perché le cose siano buone. Preghiamo per il sindaco che deve fare tante cose".