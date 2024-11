video suggerito

Giubileo 2025, le palestre delle scuole diventano dormitori per i giovani pellegrini Palestre come dormitori per i giovani partecipanti del Giubileo: l’ipotesi e il piano di Vaticano e Campidoglio per ospitare i pellegrini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Per il Giubileo manca ancora un mese, ma da tempo si parla di alloggi nella capitale. Hotel, bed and breakfast a cui si è aggiunta la questione degli affitti brevi (già ampiamente sviluppata anche negli anni scorsi). Per Roma è una priorità riuscire ad accogliere i pellegrini attesi per l'Anno Santo, di qualsiasi età. È per questo che è spuntata una nuova ipotesi: su modello di quanto avvenuto già nel Giubileo del 2000, le palestre delle scuole potrebbero essere adibite a dormitori per ospitare i ragazzi e le ragazze in arrivo per il "Giubileo dei Giovani", in programma dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Si tratta di meno di una settimana in cui le scuole, chiuse per le vacanze estive, potrebbero prestarsi a coprire un servizio utile per i e le più giovani. La decisione è emersa dal tavolo interistituzionale tra Vaticano, governo e Roma Capitale: ora dovrà essere ascoltato l'Ufficio Scolastico Regionale, chiamato a verificare la fattibilità del progetto.

Le verifiche dell'ufficio scolastico regionale

Mancano più di otto mesi al Giubileo dei Giovani. Nel frattempo l'Ufficio Scolastico Regionale ha già iniziato a svolgere accertamenti. Come riporta la Repubblica, ha inviato una circolare e una scheda da compilare e poi riconsegnare. Nei moduli, ogni dirigente è chiamato a valutare l'idoneità degli spazi, soprattutto palestre, per accogliere i visitatori tramite alcuni dati con cui verrà pianificata al meglio l'ipotetica accoglienza dei giovani pellegrini. Metri quadrati, la presenza eventuale di spazi idonei a predisporre docce e bagni temporanei e una specifica sul fatto che sia o meno indipendente rispetto all'edificio scolastico, per evitare che i giovani entrino nelle aule.

Non sono poche, però, le scuole che si sono rifiutate di rispondere, per non mettere a disposizione dei pellegrini gli spazi scolastici. In altri casi, invece, nelle zone più centrali o facilmente raggiungibili dal Vaticano, il problema è un altro: alcuni istituti mancano di palestra, come il Visconti.