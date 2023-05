Giro d’Italia a Roma, a che ora parte e dove passa: strade chiuse e bus deviati il 28 maggio 2023 Oggi, domenica 28 maggio, in programma a Roma la 21esima e ultima tappa dell’edizione 106 del Giro d’Italia. All’interno il percorso e gli orari e il percorso con le strade e gli orari di passaggio. Previste chiusure stradali in tutta Roma.

A cura di Enrico Tata

L'ultima tappa, la passerella finale del Giro d'Italia, 106esima edizione, è in programma oggi, domenica 28 maggio a Roma. La partenza è prevista dal villaggio di Roma Eur alle ore 15.25. L'arrivo, dopo un passaggio a Ostia sul litorale e un circuito che toccherà molte strade del centro di Roma, è previsto ai Fori Imperiali intorno alle 18.40 (dipenderà dall'andatura dei ciclisti). Per l'occasione a Roma sono previsti divieti e chiusure di strade, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Il percorso della 21esima tappa del Giro d'Italia a Roma

A che ora parte il Giro d'Italia da Roma Eur domenica 28 maggio 2023

Secondo la cronotabella dei passaggi, la 21esima tappa del Giro d'Italia partirà alle ore 15.25 dall'Eur. L'arrivo è invece previsto intorno alle ore 18.40 ai Fori Imperiali dopo 126 chilometri.

Gli orari e le strade di passaggio

La 21esima tappa, totalmente pianeggiante, come da tradizione, partirà dall'Eur. I corridori percorreranno via Cristoforo Colombo fino ad Ostia, poi torneranno indietro fino a via delle Terme di Caracalla. Da lì si dirigeranno verso piazza Venezia e poi la carovana percorrerà il lungotevere, attraverserà il Tevere e arriverà a Castel Sant'Angelo e poi in via della Conciliazione, davanti a piazza San Pietro. Quest'ultimo tratto (Caracalla, Castel Sant'Angelo) lungo 13 chilometri circa sarà percorso per sei volte dai ciclisti prima del presumibile arrivo in volata ai Fori Imperiali.

Sul sito di Roma Mobilità si legge che sul percorso si alternano "brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”)".

Di seguito la cronotabella con tutti gli orari dei passaggi.

Eur 15.25

Ostia 15.55 (dipende dalla media del gruppo)

viale delle Terme di Caracalla 16.35

Piazza Venezia 16.39

Castel Sant'Angelo 16.45

via della Conciliazione 16.47

Circuito fino alle 18.21

Arrivo in via dei Fori Imperiali 18.33

Le strade chiuse a Roma per l'ultima tappa del Giro d'Italia

I divieti di sosta per l'ultima tappa del Giro d'Italia scatteranno già da sabato 27 maggio nella zona centrale della città e all'Eur. Per quanto riguarda le chiusure al traffico, da sabato 27 resteranno chiuse piazza del Popolo, viale Gabriele d'Annunzio, via dei Fori Imperiali. Domenica 28 scatteranno chiusure, dalle 4 del mattino, nell'area di San Gregorio e del Colosseo, a piazza Venezia, dalle 5, in viale delle Terme di Caracalla, dalle 6, in corso Vittorio, dalle 6.30, in alcuni tratti del lungotevere, dalle ore 9, e nelle corsie centrali della Colombo, dalle ore 13.30.

Sul Raccordo, sempre domenica dalla tarda mattina-primo pomeriggio, e fino a cessate esigenze, sarà chiusa la rampa di uscita (uscita 26) che porta sulla Pontina direzione Eur, sia in carreggiata interna che esterna. Nello stesso momento sarà chiusa anche la Pontina altezza Tor de' Cenci direzione Eur.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma Mobilità.

I bus deviati per la tappa del Giro d'Italia a Roma

Stando a quanto comunica Roma Mobilità saranno deviate 72 linee di bus.

Più in dettaglio, saranno necessarie modifiche ai percorsi per 64 linee Atac:

06, 014, 016F, 062, 070, 3BUS, 8BUS, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 49, 51,60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 78, 791, 792, 870, 881, 913, 916F, 990, H, C3, C7 e C13.

Le linee 070 (dalle 13 alle 16,30), 3Nav (dalle 6,30 alle 19,50), 40 (dalle 6,25 alle 19,40), 51 (dalle 6,20 alle 19,40), 64 (dalle 6,30 alle 19,50), 70 (dalle 6,30 alle 20,30), 160 (dalle 12 alle 16,50), 170 (dalle 6 alle 20), 280 (dalle 8 alle 19,10), 628 (dalle 6 alle 19,35), 709 (dalle 12,30 alle 17,15), 714 (dalle 13 alle 17,10) saranno sospese.