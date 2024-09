Giovedì i funerali di Sabrina Spallotta e del nipotino, uccisi in un incidente: sarà lutto cittadino

video suggerito

L'automobile Kia su cui viaggiavano le gemelle e il nipotino di 5 anni a sinistra e Sabrina Spallotta, vittima dell'incidente insieme al nipotino.

Si terranno giovedì 19 settembre i funerali di Sabrina Spallotta e del nipotino di cinque anni, morti nel tragico incidente avvenuto il 4 settembre a Nettuno, in via del Cervicione. Le esequie si terranno presso il santuario Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti. "Sicuri di interpretare nel profondo i sentimenti della comunità locale, che tanto affettivamente ha espresso vicinanza e partecipazione umana al dolore delle famiglie di Sabrina e Santiago, il giorno 19 sarà lutto cittadino".

Sabrina Spallotta è morta insieme al nipotino di cinque anni in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 del 4 settembre tra via del Cervicione e via della Pineta a Nettuno. La sorella gemella di Sabrina e madre del bimbo deceduto, è rimasta gravemente ferita, ma non è mai stata in pericolo di vita. Entrambe le sorelle erano in stato di gravidanza. Inizialmente si era pensato di dover procedere con un cesareo per Simona Spallotta, la donna sopravvissuta, ma l'allarme è poi rientrato e i medici hanno deciso di aspettare.

Da una prima ricostruzione del sinistro effettuata dai carabinieri, la macchina sulla quale stavano viaggiando le due donne è stata centrata in pieno da una Mini Cooper guidata da un uomo di quarantacinque anni. L'auto guidata da P. M. avrebbe preso un pezzo di strada contromano per poi schiantarsi contro l'auto con a bordo le sorelle e il bimbo. Per Sabrina Spallotta e il nipotino non c'è stato nulla da fare, entrambi sono deceduti sul colpo. Anche l'uomo alla guida della Mini è stato portato in ospedale con varie fratture. Qui è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, che non sono stati però resi ancora noti. L'uomo è accusato di omicidio stradale plurimo.