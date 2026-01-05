roma
Giovanni, Rita e Antonio: chi erano i tre morti nello scontro dopo un sorpasso ad Ardea

I tre morti nello scontro dopo un sorpasso ad Ardea si chiamavano Giovanni Rossi e Rita Di Napoli e Antonio Arminio.
A cura di Alessia Rabbai
Una delle due auto incidentate ad Ardea (Ansa)

Si chiamavano Giovanni Rossi e Rita Di Napoli i coniugi di sessantanove e sessantatré anni morti nell'incidente stradale lungo via Severiana ad Ardea nella serata di sabato scorso 3 gennaio. Nell'auto con loro viaggiava anche uno dei loro figli di trentadue anni, soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale di Ariccia, dove si trova ricoverato, ma fortunatamente non rischia di morire. La terza persona deceduta è il conducente della Nissan Juke, Antonio Arminio, trentasettenne del posto.

I messaggi di cordoglio per le vittime dello scontro ad Ardea

La notizia del terribile scontro ad Ardea che ha visto la morte di tre persone si è diffusa rapidamente e sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati alle famiglie. "Con profonda tristezza, la città si stringe attorno al dolore della famiglia per la tragica perdita dei concittadini Giovanni Rossi e Rita Di Napoli, vittime di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 3 gennaio ad Ardea" si legge sulla pagina Facebook del Comune di Poggio Mirteto, dove i coniugi vivevano.

"In questo momento di grande commozione, rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza al figlio rimasto gravemente ferito, al quale auguriamo una pronta e completa ripresa, all’altro figlio, colpito da un dolore immenso, e a tutti i familiari e parenti, uniti da un lutto che lascia un segno profondo e indelebile.

Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie

Questo dramma colpisce l’intera comunità, che oggi si raccoglie nel silenzio, nella preghiera e nel ricordo, condividendo il peso di una perdita che nessuna parola può colmare. Poggio Mirteto esprime i più sinceri sentimenti di cordoglio e solidarietà, rinnovando la propria vicinanza agli amici e a tutte le persone care, nella consapevolezza che solo la memoria, l’affetto e la comunità possono aiutare ad attraversare un momento di così profonda sofferenza".

L'incidente con tre morti ad Ardea

L'Alfa Romeo a bordo della quale i due coniugi si trovavano era ridotta a un groviglio di lamiere dopo lo scontro che sarebbe avvenuto, questa è l'ipotesi, a seguito di un sorpasso all'altezza di via Colli Marini, in zona Tor San Lorenzo. Al momento dell'incidente intorno alle ore 20 Rossi e Di Napoli stavano tornando a casa nel Reatino, dopo aver trascorso le festività natalizie con i parenti in provincia di Roma. Sulle salme è stata disposta l'autopsia, di cui si attendono gli esami. Deceduto anche il conducente dell'altra auto coinvolta nello scontro. Presenti sul luogo del sinistro vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile.

