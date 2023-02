Giovanni Ravera scomparso dall’Eur, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono ore di apprensione per i genitori di Giovanni Ravera, scomparso dall’Eur. Ha occhi e capelli castani, un neo al centro della guancia.

A cura di Alessia Rabbai

Giovanni Ravera

Giovanni Ravera è scomparso in zona Eur a Roma. Del giovane se ne sono perse le tracce e sono ore di preoccupazione per i genitori, che lo stanno cercando, sperano che stia bene e di ritrovarlo presto. A diffondere la sua foto sui social network è stata un'amica di famiglia, che ha rivolto un appello agli utenti: "Amici di Roma…questo è il figlio di un mio carissimo amico. Si chiama Giovanni Ravera – si legge in un post pubblicato su Facebook – Era a Roma Eur e doveva tornare ieri a Genova, ma non si è fatto più sentire. I suoi genitori sono molto preoccupati. Per piacere se lo vedete fatemi il piacere di contattarmi o di avvisare subito le forze dell'ordine. Grazie infinite". I genitori ne hanno denunciato la scomparsa e le forze dell'ordine lo stanno cercando, cominciando dai luoghi che si pensa abbia frequentato nella Capitale e contattando le sue amicizie. La speranza è che possa tornare a casa presto.

L'identikit di Giovanni Ravera

Giovanni Ravera ha capelli color castano chiaro e occhi marroni. Ha un neo al centro della guancia destra, che potrebbe aiutare il riconoscimento. L'ipotesi al momento è che si tratti di un allontanamento volontario del quale non se ne conoscono i motivi e che possa trovarsi da qualcuno che conosce, magari un amico che lo abbia ospitato. Le zone da attenzionare sono oltre all'Eur, anche Testaccio e più in generale il quadrante Sud e centro di Roma. Il giovane infatti potrebbe essersi spostato e trovarsi anche in altre zone della città. Chiunque l'abbia visto è pregato di contattare le forze dell'ordine e di segnalarne l'avvistamento.